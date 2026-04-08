Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan przyłapani przez paparazzi. Tak spędzają czas nad polskim morzem

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na celowniku paparazzi

Słynne małżeństwo zabrało dzieci na krótki urlop na urokliwą wyspę Wolin.

Fotoreporterzy uwiecznili codzienne, rodzinne chwile pary z dala od medialnego zgiełku.

Mimo kapryśnej aury, rodzina chętnie spacerowała po plaży, a były piłkarz nie zapomniał o zabraniu piłki.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan odnaleźli u swojego boku prawdziwe uczucie w dojrzałym wieku. Para doczekała się wspólnego potomka, urodzonego w 2020 roku Henia. Były reprezentant Polski aktywnie wspiera również żonę w wychowywaniu jej dwóch synów z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. Choć dwudziestoletni Stanisław wkroczył już w dorosłość, a Tadeusz ma szesnaście lat, obaj wciąż mogą liczyć na oparcie ze strony matki i Radka. Perfekcyjna Pani Domu zręcznie balansuje między karierą zawodową, obowiązkami domowymi oraz działalnością społeczną. Jako wiceprzewodnicząca Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla in vitro” poświęca mnóstwo energii na sprawy publiczne. Życie na tak wysokich obrotach wymaga jednak chwili oddechu, dlatego cała rodzina zdecydowała się na wyjazd. W trakcie urlopu natknęli się na nich fotoreporterzy, którzy udokumentowali ich naturalne zachowanie.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek Majdan z dziećmi i piłką na polskiej wyspie

Radosław Majdan z piłką na wyspie Wolin

Znana para na cel swojej podróży wybrała malowniczą wyspę Wolin na polskim wybrzeżu. Niestety, aura nie była dla nich łaskawa, co zmusiło całą rodzinę do spędzenia znacznej części wyjazdu w hotelowych wnętrzach. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, ostatecznie zdecydowali się na wyjście nad brzeg morza. Były golkiper, który w swojej karierze bronił barw Wisły Kraków oraz polskiej kadry narodowej, zabrał na piasek futbolówkę. Chociaż pogoda nie zachęcała do profesjonalnych treningów, sportowy duch najwyraźniej nigdy w nim nie gaśnie. Dla pary bardzo istotne jest zaszczepianie zdrowych nawyków i miłości do aktywności fizycznej już od najmłodszych lat. Zamiłowanie do ruchu to nie tylko domena byłego piłkarza. Również Małgorzata Rozenek-Majdan słynie z niezwykłej dbałości o kondycję. Gwiazda systematycznie trenuje, dzięki czemu może pochwalić się nienaganną sylwetką.

