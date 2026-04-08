"The Boys". Ile odcinków liczy 5. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

To już koniec starcia Chłopaków (i dziewczyn) z Homelanderem. Piąty sezon "The Boys" wylądował i zwieńczy naszą opowieść o Supkach, Vought International i wszystkich grzechach współczesnego świata (ale spokojnie, w przygotowaniu jest już prequel o historii Soldier Boya i jego ekipy).

"The Boys" - co się wydarzy w 5. sezonie?

W 5. i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie zostają uwięzieni w „Obozie Wolności”, a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa mogącego zmieść wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

"The Boys" - obsada 5. sezonu

Za powstanie serialu niezmiennie odpowiada Eric Kripke, a główne role kreują Karl Urban jako Billy Butcher, Antony Starre jako Homelander, Jack Quaid jako Hughie Campbell, Erin Moriarty jako Annie January, Jessie T. Usher jako A-Train, Laz Alonso jako Mother's Milk, Tomer Capone jako Frenchie oraz Karen Fukuhara jako Kimiko. W obsadzie znaleźli się również Colby Minifie (Ashley Barrett), Jensen Ackles (Soldier Boy), Nathan Mitchell (Black Noir), Susan Heyward (Sister Sage) i Valorie Curry (Firecracker).

"The Boys", 5. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

5. sezon serialu "The Boys" ukazuje się w środy i liczy łącznie osiem odcinków. Pierwsze dwa zadebiutowały w serwisie Prime Video w środę 8 kwietnia, a ostatni obejrzymy pod koniec maja. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"The Boys" 5. sezon, 1. odcinek – premiera 8 kwietnia,

"The Boys" 5. sezon, 2. odcinek – premiera 8 kwietnia,

"The Boys" 5. sezon, 3. odcinek – premiera 15 kwietnia,

"The Boys" 5. sezon, 4. odcinek – premiera 22 kwietnia,

"The Boys" 5. sezon, 5. odcinek – premiera 29 kwietnia,

"The Boys" 5. sezon, 6. odcinek – premiera 6 maja,

"The Boys" 5. sezon, 7. odcinek – premiera 13 maja,

"The Boys" 5. sezon, 8. odcinek – premiera 20 maja.