Black Friday 2026 powoli startuje! Kalendarz listopadowych promocji

Black Friday 2026 przypada 27 listopada, ale listopadowe promocje w wielu sklepach mogą rozpocząć się znacznie wcześniej i potrwać nawet kilka tygodni.

Jedną z pierwszych okazji zakupowych będzie Dzień Singla, obchodzony 11 listopada, który sklepy internetowe często wykorzystują do organizowania dodatkowych akcji rabatowych.

W kalendarzu warto zaznaczyć także Black Week (23–26 listopada), Black Friday (27 listopada) oraz Cyber Monday (30 listopada), kiedy można spodziewać się kolejnych ofert promocyjnych.

Przed zakupami dobrze jest porównać ceny w kilku sklepach, sprawdzić najniższą cenę z 30 dni przed obniżką i ustalić budżet, aby nie ulec presji reklamowanych rabatów.

Kiedy wypada Black Friday 2026?

Black Friday, czyli Czarny Piątek, przypada w tym roku 27 listopada. Tradycyjnie jest to piątek następujący po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W Polsce promocje z tej okazji obejmują przede wszystkim elektronikę, sprzęt AGD, ubrania, obuwie, kosmetyki, wyposażenie domu i produkty dla dzieci. Coraz częściej akcje nie ograniczają się jednak do jednego dnia. Sklepy uruchamiają obniżki wcześniej, a część z nich przedłuża je aż do Cyber Monday.

Eska Commentary | 27.10.2026

Warto pamiętać, że nie istnieje jeden wspólny harmonogram promocji dla wszystkich sieci. Poszczególne sklepy samodzielnie ustalają daty rozpoczęcia wyprzedaży, dlatego poniższy kalendarz pokazuje najważniejsze punkty listopadowego sezonu zakupowego, a nie potwierdzone terminy akcji konkretnych marek.

Kalendarz listopadowych promocji 2026

Początek listopada – pierwsze zapowiedzi i wcześniejsze obniżki.** Niektóre sklepy mogą już wtedy prezentować wybrane promocje, kody rabatowe lub oferty dla użytkowników swoich aplikacji.

11 listopada – Dzień Singla

Data ta jest szczególnie popularna w handlu internetowym, zwłaszcza wśród sklepów i platform zakupowych, które wykorzystują ją do organizowania dodatkowych akcji rabatowych. Warto sprawdzać, co oferują tego dnia.

23–26 listopada – okres Black Week

Wiele sklepów może stopniowo rozszerzać ofertę promocyjną, nie czekając na główny dzień wyprzedaży. To dobry moment, by porównać ceny produktów z przygotowanej wcześniej listy.

27 listopada – Black Friday

To tegoroczna data Czarnego Piątku, kiedy można spodziewać się największej liczby akcji reklamowanych pod tą nazwą.

30 listopada – Cyber Monday

Poniedziałek po Black Friday tradycyjnie kojarzy się z promocjami internetowymi, choć obecnie wiele sklepów prowadzi wyprzedaże także w sklepach stacjonarnych.

Jak nie dać się złapać na pozorne promocje na Black Week?

Przed rozpoczęciem zakupów warto sprawdzić, ile dany produkt kosztował wcześniej. Sama informacja o dużym procencie rabatu nie oznacza jeszcze, że oferta jest wyjątkowo korzystna. W Polsce przy ogłaszaniu obniżek sprzedawcy powinni podawać najniższą cenę z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, zgodnie z zasadami dotyczącymi informowania o obniżkach cen. Dobrze jest również porównać ceny w kilku sklepach i sprawdzić koszt dostawy, warunki zwrotu oraz dostępność produktu.

Najlepiej przygotować listę rzeczy, które rzeczywiście są potrzebne, i ustalić maksymalny budżet. Black Friday może być dobrą okazją do zakupu droższego sprzętu lub prezentów świątecznych, ale tylko wtedy, gdy decyzja nie jest podejmowana pod wpływem presji czasu. Warto też pamiętać, że nie każda promocja kończąca się o północy jest ostatnią szansą na zakup danego produktu. W listopadzie wiele ofert pojawia się w kilku odsłonach.