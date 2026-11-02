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W poprzednim odcinku na SOR trafił poturbowany mężczyzna w przebraniu małpy, który uciekał przed napastnikami. Szybko wyszło na jaw, że młody ojciec ma ogromne długi u niebezpiecznych ludzi, a jego matka nie wiedziała o istnieniu wnuczki. Zespół Gośki w tym samym czasie ratował agresywnego pacjenta przy wale przeciwpowodziowym, który po stabilizacji został przetransportowany do krakowskiej placówki. Sabina na prośbę Dagmary zbadała jej synka, a to spotkało się z wyraźną niechęcią ze strony Adriana. Asia i Łukasz wybrali się na występ Julci, jednak ich obecność wywołała agresję u Daniela. Dzień zakończył się napiętym spotkaniem Gośki z dawnymi kolegami z wojska oraz wizytą Sabiny w areszcie u Streckera. Czego teraz się spodziewać?
„Szpital św. Anny” odcinek 181 - streszczenie
Hanka zostanie niespodziewanie odsunięta od śledztwa w sprawie handlu opioidami, co będzie dla niej bolesnym ciosem po miesiącach ciężkiej pracy. W tym samym czasie Wojtek pojedzie do rezydencji milionera z branży farmaceutycznej i odnajdzie go z nożem w klatce piersiowej. Choć ranny spróbuje przekupić ratownika, by uniknąć interwencji służb, Wojtek nie ulegnie i zawiadomi policję. Córka poszkodowanego wyzna, że za napaścią stoi jej brat, który zmaga się z uzależnieniem i jest agresywny. W szpitalu Łukasz zajmie się ciężarną kobietą wymagającą pilnej operacji ze względu na wysokie ciśnienie i ból w klatce piersiowej. Po południu Kaśka, Zyta, Marta i Kaja uczczą w barku urodziny Zyty, a Tadeusz i Zuza wyruszą w wielką podróż kamperem. Dzień zakończy się jednak sensacyjnie, gdy policja zatrzyma Wojtka, a Łukasz zauważy na komendzie prowadzonego przez funkcjonariuszy Radeckiego.
„Szpital św. Anny” odcinek 181 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 181 odcinka serialu „Szpital św. Anny” będzie miała miejsce o godz. 16:50 na antenie stacji TVN we wtorek, 10 listopada 2026 r.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, którego akcja rozgrywa się w krakowskiej placówce zdrowia. Produkcja skupia się przede wszystkim na grupie kobiet pracujących w szpitalu, które każdego dnia muszą podejmować szybkie decyzje i ratować pacjentów. Serial łączy przypadki medyczne z życiem prywatnym bohaterek, pokazując ich codzienne zmagania jako matki, córki i przyjaciółki. Ważne są tu przyjaźń, zawodowa solidarność oraz cena pracy, w której nie ma miejsca na obojętność. Widzowie śledzą losy personelu, który mimo różnic tworzy silny i wspierający się zespół. Obsada tego serialu to m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)
- Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)
- Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
- Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)
- Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)
- Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)
- Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)