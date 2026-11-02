W poprzednim odcinku na SOR trafił poturbowany mężczyzna w przebraniu małpy, który uciekał przed napastnikami. Szybko wyszło na jaw, że młody ojciec ma ogromne długi u niebezpiecznych ludzi, a jego matka nie wiedziała o istnieniu wnuczki. Zespół Gośki w tym samym czasie ratował agresywnego pacjenta przy wale przeciwpowodziowym, który po stabilizacji został przetransportowany do krakowskiej placówki. Sabina na prośbę Dagmary zbadała jej synka, a to spotkało się z wyraźną niechęcią ze strony Adriana. Asia i Łukasz wybrali się na występ Julci, jednak ich obecność wywołała agresję u Daniela. Dzień zakończył się napiętym spotkaniem Gośki z dawnymi kolegami z wojska oraz wizytą Sabiny w areszcie u Streckera. Czego teraz się spodziewać?

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„Szpital św. Anny” odcinek 181 - streszczenie

Hanka zostanie niespodziewanie odsunięta od śledztwa w sprawie handlu opioidami, co będzie dla niej bolesnym ciosem po miesiącach ciężkiej pracy. W tym samym czasie Wojtek pojedzie do rezydencji milionera z branży farmaceutycznej i odnajdzie go z nożem w klatce piersiowej. Choć ranny spróbuje przekupić ratownika, by uniknąć interwencji służb, Wojtek nie ulegnie i zawiadomi policję. Córka poszkodowanego wyzna, że za napaścią stoi jej brat, który zmaga się z uzależnieniem i jest agresywny. W szpitalu Łukasz zajmie się ciężarną kobietą wymagającą pilnej operacji ze względu na wysokie ciśnienie i ból w klatce piersiowej. Po południu Kaśka, Zyta, Marta i Kaja uczczą w barku urodziny Zyty, a Tadeusz i Zuza wyruszą w wielką podróż kamperem. Dzień zakończy się jednak sensacyjnie, gdy policja zatrzyma Wojtka, a Łukasz zauważy na komendzie prowadzonego przez funkcjonariuszy Radeckiego.

„Szpital św. Anny” odcinek 181 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 181 odcinka serialu „Szpital św. Anny” będzie miała miejsce o godz. 16:50 na antenie stacji TVN we wtorek, 10 listopada 2026 r.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, którego akcja rozgrywa się w krakowskiej placówce zdrowia. Produkcja skupia się przede wszystkim na grupie kobiet pracujących w szpitalu, które każdego dnia muszą podejmować szybkie decyzje i ratować pacjentów. Serial łączy przypadki medyczne z życiem prywatnym bohaterek, pokazując ich codzienne zmagania jako matki, córki i przyjaciółki. Ważne są tu przyjaźń, zawodowa solidarność oraz cena pracy, w której nie ma miejsca na obojętność. Widzowie śledzą losy personelu, który mimo różnic tworzy silny i wspierający się zespół. Obsada tego serialu to m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)

Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)

Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)

Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)

Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)

Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)