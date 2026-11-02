Dodaj łyżeczkę do kawy. Dzięki temu nie sięgniesz już po słodycze

Już jedna łyżeczka tahini może wzbogacić kawę w cenne składniki odżywcze.

Dodatek tahini do kawy czy jogurtu lub owsianki może pomóc ograniczyć podjadanie między posiłkami.

Jedna łyżeczka dodana do kawy może zmniejszyć potrzebę sięgania po słodkie przekąski do porannej kawy.

Tahini - mały dodatek, sporo wartości odżywczych

Tahini powstaje z prażonych lub nieprażonych ziaren sezamu, które mieli się na gładką, kremową masę. Ma charakterystyczny, lekko orzechowy smak i doskonale pasuje zarówno do dań wytrawnych, jak i słodkich. Można dodać ją do owsianki, koktajlu, jogurtu czy porannej kawy. Co sprawia, że warto mieć ją w kuchni? Przede wszystkim zawartość tłuszczów nienasyconych, białka i błonnika. To właśnie połączenie tych składników ma znaczenie dla sytości. Tłuszcze spowalniają opróżnianie żołądka, a białko i błonnik pomagają dłużej utrzymać uczucie pełności po posiłku.

Poradnik Zdrowie - Zdrowotne właściwości kawy

Sezam to nie tylko źródło wapnia

Niepozorne ziarenka sezamu kryją w sobie całkiem sporo cennych substancji. Dostarczają między innymi magnezu, żelaza, cynku i wapnia. Zawierają również lignany, w tym sezaminę i sezamolinę, czyli związki zaliczane do przeciwutleniaczy. Regularne uwzględnianie sezamu w urozmaiconej diecie może wspierać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Obecne w nim nienasycone kwasy tłuszczowe są ważnym elementem jadłospisu korzystnego dla układu sercowo-naczyniowego. Nie oznacza to oczywiście, że sama pasta zastąpi zdrowe nawyki, ale może być ich wartościowym uzupełnieniem.

Dodaj łyżeczkę do kawy, a już nie sięgniesz po słodką przekąskę

Często to nie głód, lecz gwałtowny spadek sytości po lekkim śniadaniu sprawia, że już po godzinie szukamy czegoś słodkiego. Dodanie łyżeczki tahini do kawy może pomóc zwiększyć jej wartość odżywczą i sprawić, że na dłużej poczujemy się najedzeni. Jej lekko słodki smak zaspokoi również naszą chęć na sięgnięcie po ciasto lub słodką przekąskę do kawy. Warto jednak pamiętać, że tahini jest kaloryczna, dlatego najlepiej zachować umiar. Jedna łyżeczka to prosty sposób na urozmaicenie naszej kawy, a nie cudowny środek hamujący apetyt. Mimo to warto ją wypróbować, szczególnie jeśli szukamy nowych sposobów, jak ograniczyć spożycie słodyczy podczas picia kawy.

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