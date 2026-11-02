W poprzednim odcinku Sinan pomógł Aynur spełnić marzenie o podziwianiu widoków Stambułu, jednak radosną atmosferę przerwało wyznanie mężczyzny. Prawnik przyznał, że zgodnie z własnym sumieniem przekazał prokuratorowi zakrwawiony nóż, przez co kobieta ma zostać aresztowana. Aynur poczuła się oszukana, bo nie wiedziała, że Sinan odnalazł narzędzie zbrodni. W tym samym czasie Pelin podstępnie wywabiła Nanę z bezpiecznej okolicy, co umożliwiło ludziom Atakana porwanie jej w celu wymuszenia wydania siostry. A czego teraz się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1068 - streszczenie

Domownicy zaczną się bardzo martwić nieobecnością Nany, a napięcie jeszcze wzrośnie, gdy Atakan zadzwoni do Poyraza i powie mu o porwaniu kobiety. Na wieść o tym mężczyzna wpadnie w furię i natychmiast poprosi o pomoc Rustema, lecz szybko wyjdzie na jaw, że porywacz ma alibi. W tym samym czasie Sinan odwiedzi Aynur, żeby raz jeszcze wytłumaczyć jej powody swojego zachowania i przygotować ją na pobyt w areszcie. Atakan pozwoli Poyrazowi na krótką rozmowę z uwięzioną Naną, bo liczy na to, że jej strach i prośby o ratunek zmuszą go do wypuszczenia Pelin. Nana jednak po raz kolejny nie ulegnie presji i wykaże się wielką odwagą w obliczu niebezpieczeństwa.

„Dziedzictwo” odcinek 1068 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1068. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się we wtorek, 10 listopada 2026 roku, o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

Serial „Dziedzictwo” to turecka produkcja opowiadająca o losach Nany, Poyraza oraz małego Yusufa, których życie jest pełne dramatycznych wyzwań. Fabuła przeplata wątki miłosne z sensacyjnymi, a rodzinne sekrety i intrygi łączą się z walką o bezpieczeństwo najbliższych osób. Bohaterowie raz po raz stają przed dylematami, w których muszą wybierać między dumą a zaufaniem do kogoś bliskiego. Oprócz mocnych scen serial pokazuje też codzienne życie domowe, co nadaje całej opowieści realizmu. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar