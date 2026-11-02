Nieprzyjemny zapach z odpływu w kuchni. Co robić? Ten prosty nawyk sprawi, że zapomnisz o problemie

Nieprzyjemny zapach z kuchennego odpływu najczęściej powodują resztki jedzenia, tłuszcz i osad gromadzące się wewnątrz rur oraz syfonu.

Jedną z przyczyn problemu może być również wyschnięta woda w syfonie, która przestaje stanowić skuteczną barierę dla zapachów z kanalizacji.

Aby ograniczyć powstawanie nieprzyjemnej woni, warto po każdym zmywaniu przepłukać odpływ ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do naczyń oraz regularnie czyścić sitko.

Ważne jest także unikanie wylewania tłuszczu do zlewu i okresowe czyszczenie syfonu, a przy stosowaniu środków do udrażniania rur – przestrzeganie instrukcji i niełączenie różnych preparatów.

Dlaczego ze zlewu wydobywa się nieprzyjemny zapach?

W odpływie kuchennym każdego dnia gromadzą się drobne resztki jedzenia, tłuszcz oraz pozostałości detergentów. Z czasem tworzą one warstwę osadu, która może wydzielać nieprzyjemną woń. Problem bywa szczególnie dokuczliwy, gdy do zlewu trafiają resztki sosów, oleju czy drobinki produktów spożywczych. Nie bez znaczenia jest również syfon, w którym zatrzymują się zanieczyszczenia. Jeśli nie jest regularnie czyszczony, zapach może utrzymywać się mimo mycia samej komory zlewu.

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Warto pamiętać, że syfon pełni także ważną funkcję: zatrzymuje wodę, która stanowi barierę dla zapachów z kanalizacji. Jeżeli zlew był długo nieużywany, woda w syfonie mogła częściowo odparować. Wtedy woń z rur może przedostawać się do pomieszczenia. Jeśli zapach jest bardzo intensywny, nie ustępuje po czyszczeniu albo towarzyszy mu bulgotanie i wolne spływanie wody, przyczyną może być problem z instalacją.

Ten prosty nawyk pomoże utrzymać odpływ w czystości

Najważniejsza zasada jest prosta: po każdym zmywaniu warto przepłukać odpływ ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do naczyń. Taki nawyk pomaga usuwać świeże pozostałości tłuszczu, zanim zdążą osadzić się na ściankach rur. Nie należy jednak traktować go jako sposobu na usunięcie poważnego zatoru. Równie ważne jest regularne wyjmowanie sitka i usuwanie z niego resztek jedzenia. Warto też pamiętać, by nie wylewać do zlewu zużytego oleju ani dużych ilości tłuszczu.

Raz na jakiś czas dobrze jest dokładniej wyczyścić sitko i syfon, stosując się do zaleceń producenta instalacji. Jeśli zdecydujemy się na użycie środka do udrażniania rur, należy przestrzegać instrukcji i nie łączyć różnych preparatów. Szczególnie niebezpieczne jest mieszanie środków zawierających chlor z produktami kwaśnymi. Regularna profilaktyka jest znacznie łatwiejsza niż walka z uporczywym zapachem, który zdążył już zadomowić się w kuchni.