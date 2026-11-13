Fifi z „Hotelu Paradise 13” wyznał prawdę o ojcostwie. Uczestnik ma czteroletnią córkę

„Hotel Paradise 13”. Fifi ujawnił uczestnikom, że jest ojcem

Temat rodzicielstwa wypłynął zupełnie niespodziewanie, gdy uczestnicy rozmawiali o tym, że Kacper skończył 22 lata. Fifi odniósł się wówczas do własnej przeszłości i zdradził kolegom, że dokładnie w tym samym wieku powitał na świecie swoje dziecko.

„Jak ja byłem w tym wieku, znaczy jak ja byłem w twoim wieku, to mi się córka rodziła” - powiedział.

To wyznanie wywołało ogromne zdziwienie wśród przysłuchujących się rozmowie panów. Zarówno Kacper, jak i Filip nie mieli pojęcia o tym, że Fifi został ojcem w tak młodym wieku i obecnie wychowuje czteroletnią dziewczynkę.

Dlaczego Fifi z „Hotelu Paradise 13” nie mówił wcześniej o dziecku?

Bohater programu wytłumaczył, że zatajenie tego faktu przed resztą grupy nie było jego celowym działaniem. Dotychczas brakowało po prostu dobrego momentu na poruszenie tak prywatnej kwestii, ale teraz poczuł potrzebę szczerej rozmowy i większego otwarcia się przed kolegami z hotelu.

„No miałem taki pomysł, że chciałem się chyba zwierzyć, tak troszeczkę bardziej otworzyć i stwierdziłem, że po prostu no powiem im” - przyznał.

Uczestnik zaznaczył przy tym, że nie ma najmniejszego powodu do ukrywania swojej pociechy. Ojcostwo stanowi niezwykle istotny element jego codzienności, którego absolutnie się nie wstydzi, a pytany o więź łączącą go z córką, zapewnił o ich świetnych relacjach.

Fifi z „Hotelu Paradise 13” szczerze o relacji z czteroletnią córką

Mieszkaniec rajskiego hotelu opowiadał o swojej pociesze z ogromną dumą. Wyjawił, że bystra i niezwykle wygadana jak na swoje lata dziewczynka odziedziczyła po nim urodę, w tym zielone oczy oraz ciemne włosy. Choć związek Fifiego z matką dziecka należy już do przeszłości, uczestnik absolutnie nie żałuje tego, że został tatą.

„Mimo tego, że nie jestem z jej mamą, to strasznie się cieszę. Nigdy w życiu bym nie chciał, żeby było odwrotnie” - wyznał w poruszających słowach.