Decydujące obrady PKOl w sprawie Radosława Piesiewicza. Poznaj strukturę Komitetu

PKOl jako niezależne stowarzyszenie. Podstawy prawne i status

Polski Komitet Olimpijski funkcjonuje w oparciu o ustawę o sporcie z 2010 roku, Prawo o stowarzyszeniach oraz własny statut. Rejestracja organizacji miała miejsce w Krajowym Rejestrze Sądowym, a kontrolę sprawuje prezydent Warszawy. Komitet jest wyłączony spod bezpośredniego nadzoru Ministerstwa Sportu w takim stopniu, jak ma to miejsce w przypadku innych organizacji sportowych.

Statut podkreśla pełną apolityczność i niezależność stowarzyszenia. PKOl chroni się przed jakimikolwiek formami nacisku, pozostając skupionym na rozwijaniu ruchu olimpijskiego.

"W myśl ustawy o sporcie, PKOl jest związkiem stowarzyszeń posiadającym sporą dozę autonomii. Sama ustawa o sporcie poświęca narodowemu ruchowi olimpijskiemu kilka przepisów, wskazując m.in. że PKOl jest instytucją pozarządową, która samodzielnie wyznacza i realizuje cele związane z ruchem olimpijskim" - tłumaczył PAP adwokat, dr Paweł Kokot.

Członkostwo w PKOl i zasady wyboru prezesa

W Polskim Komitecie Olimpijskim członkostwo dzieli się na olimpijskie, zwyczajne, wspierające oraz honorowe. Aktualnie członków olimpijskich jest 44, a zwyczajnych - 62. Do najważniejszych organów należy Walne Zgromadzenie, podczas którego przedstawiciele związków sportowych oraz inni członkowie mają prawo głosu.

Aby wybrać lub usunąć prezesa podczas zgromadzenia wymagane jest poparcie 50 proc. powiększone o jeden głos. Aktualnie PKOl zrzesza łącznie 106 członków.