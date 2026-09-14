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W poprzednim odcinku Hubert nabrał jeszcze większych podejrzeń, że Lucyna nie jest szczera wobec jego bliskich. Wilk wciąż naciskał na matkę, by działała przeciwko Pyrkom i doprowadziła do tego, żeby musieli opuścić dom. Broda poprosił Anię o zaliczkę, bo chciał sfinansować Jance studio nagraniowe. Nie skonsultował jednak z nią swoich planów dotyczących jej kariery muzycznej. W tym czasie ojciec Janki przeszedł kolejny zawał, a Mariusz robił wszystko, by uratować mu życie. Co przyniesie kolejny odcinek?
„Barwy szczęścia” odcinek 3403 - streszczenie
Mariusz nie zdoła pogodzić się ze śmiercią Dąbrowskiego. W najtrudniejszych chwilach będzie przy nim Kasia. Kobieta zaakceptuje również jego decyzję, by zaopiekować się Janką. Po zatrzymaniu dilera narkotyków komisarz Majak przesłucha Karolinę i Stańskiego. Tymczasem Modrzycki postanowi nagłośnić kontrowersje wokół hotelu i szykuje niewygodny artykuł. Bruno szybko znajdzie sposób, by go zablokować, korzystając ze znajomości z Kornelem.
„Barwy szczęścia” odcinek 3403 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3403. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Przed seansem warto jeszcze sprawdzić program stacji, ponieważ godzina emisji może się zmienić.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Ich losy łączą wątki miłosne, zawodowe, społeczne, komediowe oraz kryminalne. W serialu spotykają się postacie z różnych pokoleń, które próbują odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. W obsadzie są m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak