"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3403

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-14 7:08

W 3403. odcinku „Barw szczęścia” Mariusz będzie przeżywał śmierć Dąbrowskiego. W trudnym momencie nie zostanie jednak sam, bo wesprze go Kasia. Tymczasem wokół hotelu Stańskich zrobi się gorąco po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno zrobi wszystko, by niewygodne informacje nie ujrzały światła dziennego.

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Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Hubert nabrał jeszcze większych podejrzeń, że Lucyna nie jest szczera wobec jego bliskich. Wilk wciąż naciskał na matkę, by działała przeciwko Pyrkom i doprowadziła do tego, żeby musieli opuścić dom. Broda poprosił Anię o zaliczkę, bo chciał sfinansować Jance studio nagraniowe. Nie skonsultował jednak z nią swoich planów dotyczących jej kariery muzycznej. W tym czasie ojciec Janki przeszedł kolejny zawał, a Mariusz robił wszystko, by uratować mu życie. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3403 - streszczenie

Mariusz nie zdoła pogodzić się ze śmiercią Dąbrowskiego. W najtrudniejszych chwilach będzie przy nim Kasia. Kobieta zaakceptuje również jego decyzję, by zaopiekować się Janką. Po zatrzymaniu dilera narkotyków komisarz Majak przesłucha Karolinę i Stańskiego. Tymczasem Modrzycki postanowi nagłośnić kontrowersje wokół hotelu i szykuje niewygodny artykuł. Bruno szybko znajdzie sposób, by go zablokować, korzystając ze znajomości z Kornelem.

„Barwy szczęścia” odcinek 3403 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3403. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Przed seansem warto jeszcze sprawdzić program stacji, ponieważ godzina emisji może się zmienić.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Ich losy łączą wątki miłosne, zawodowe, społeczne, komediowe oraz kryminalne. W serialu spotykają się postacie z różnych pokoleń, które próbują odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. W obsadzie są m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3402-3406
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barwy szczęścia