W poprzednim odcinku Hubert nabrał jeszcze większych podejrzeń, że Lucyna nie jest szczera wobec jego bliskich. Wilk wciąż naciskał na matkę, by działała przeciwko Pyrkom i doprowadziła do tego, żeby musieli opuścić dom. Broda poprosił Anię o zaliczkę, bo chciał sfinansować Jance studio nagraniowe. Nie skonsultował jednak z nią swoich planów dotyczących jej kariery muzycznej. W tym czasie ojciec Janki przeszedł kolejny zawał, a Mariusz robił wszystko, by uratować mu życie. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3403 - streszczenie

Mariusz nie zdoła pogodzić się ze śmiercią Dąbrowskiego. W najtrudniejszych chwilach będzie przy nim Kasia. Kobieta zaakceptuje również jego decyzję, by zaopiekować się Janką. Po zatrzymaniu dilera narkotyków komisarz Majak przesłucha Karolinę i Stańskiego. Tymczasem Modrzycki postanowi nagłośnić kontrowersje wokół hotelu i szykuje niewygodny artykuł. Bruno szybko znajdzie sposób, by go zablokować, korzystając ze znajomości z Kornelem.

„Barwy szczęścia” odcinek 3403 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3403. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Przed seansem warto jeszcze sprawdzić program stacji, ponieważ godzina emisji może się zmienić.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Ich losy łączą wątki miłosne, zawodowe, społeczne, komediowe oraz kryminalne. W serialu spotykają się postacie z różnych pokoleń, które próbują odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. W obsadzie są m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak