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W poprzednim odcinku Wojtek i Hanka grali w bilard, gdy do klubu wtargnął uzbrojony napastnik i wziął klientów jako zakładników. Zażądał od właścicielki miliona złotych, a potem postrzelił ją w nogę. Wojtek zatamował krwawienie, ale kobieta potrzebowała natychmiastowego transportu do szpitala, bo groziło jej wykrwawienie. Przed lokalem pojawili się policjanci i negocjator, a napięcie rosło po ataku astmy jednej z zakładniczek i kolejnych strzałach. Tymczasem Sergiusz został sam na dyżurze na onkologii. Konsultował 55-latka z krwawieniem z przewodu pokarmowego i podejrzewał u niego raka. Pacjent odmówił jednak leczenia, wyszedł ze szpitala, a wkrótce wrócił z żoną. Bończyk szykował się też na spotkanie z Niną i jej znajomym Maksem, a przy okazji musiał wyjaśnić oskarżenie salowego Szymona o kradzież tabletu.
„Szpital św. Anny” odcinek 146 - streszczenie
Kaja i Wiktor po seksie w szpitalnym schowku spróbują wrócić do normalności. Wiktor zaproponuje lekarce prawdziwą randkę, ale Piotrowska uzna, że powinni zwolnić. Choć będzie chciała postawić granicę, nie zdoła tego zrobić. Na SOR trafi 50-latek z bólem za mostkiem. Kaja podejrzewa zawał, lecz stan pacjenta nagle się pogorszy i dojdzie u niego do zatrzymania krążenia. W szpitalu pojawi się prof. Strzemiński, wezwany przez ojca partnerki chorego, który jest wiceprezydentem miasta. Kaja miała już z profesorem trudne spotkanie. Tadeusz wybierze się na trening jeździectwa, ale po upadku z konia trafi na SOR w towarzystwie instruktorki Zuzanny. Na oddział przyjedzie też rowerzystka z małą córką. Kobieta będzie musiała zostać przeniesiona na onkologię, a jej dzieckiem ma zająć się MOPS. Zyta i Bończyk będą szukać sposobu leczenia pacjentki, ponieważ guza nie można zbadać biopsją. Dr Orłowska stanie przed trudną decyzją. Kasia będzie planowała przeprowadzkę, lecz problem z psem sprawi, że dzieci nie będą chciały dzielić życia między dwa adresy.
„Szpital św. Anny” odcinek 146 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
146. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, o godzinie 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Kaja spróbuje uporządkować relację z Wiktorem, a na SOR trafią kolejni pacjenci. Kasia będzie musiała zmierzyć się z problemem, który może pokrzyżować jej plany związane z przeprowadzką.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia muszą szybko podejmować decyzje i walczyć o zdrowie pacjentów. Praca na oddziale przeplata się z ich życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami i trudnymi relacjami. W serialu ważne są przyjaźń, solidarność w zespole, konflikty, miłość i ambicja. Mimo różnic bohaterki mogą liczyć na swoje wsparcie. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna "Kaśka" Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia "Zosia" Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk