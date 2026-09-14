W poprzednim odcinku Wojtek i Hanka grali w bilard, gdy do klubu wtargnął uzbrojony napastnik i wziął klientów jako zakładników. Zażądał od właścicielki miliona złotych, a potem postrzelił ją w nogę. Wojtek zatamował krwawienie, ale kobieta potrzebowała natychmiastowego transportu do szpitala, bo groziło jej wykrwawienie. Przed lokalem pojawili się policjanci i negocjator, a napięcie rosło po ataku astmy jednej z zakładniczek i kolejnych strzałach. Tymczasem Sergiusz został sam na dyżurze na onkologii. Konsultował 55-latka z krwawieniem z przewodu pokarmowego i podejrzewał u niego raka. Pacjent odmówił jednak leczenia, wyszedł ze szpitala, a wkrótce wrócił z żoną. Bończyk szykował się też na spotkanie z Niną i jej znajomym Maksem, a przy okazji musiał wyjaśnić oskarżenie salowego Szymona o kradzież tabletu.

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„Szpital św. Anny” odcinek 146 - streszczenie

Kaja i Wiktor po seksie w szpitalnym schowku spróbują wrócić do normalności. Wiktor zaproponuje lekarce prawdziwą randkę, ale Piotrowska uzna, że powinni zwolnić. Choć będzie chciała postawić granicę, nie zdoła tego zrobić. Na SOR trafi 50-latek z bólem za mostkiem. Kaja podejrzewa zawał, lecz stan pacjenta nagle się pogorszy i dojdzie u niego do zatrzymania krążenia. W szpitalu pojawi się prof. Strzemiński, wezwany przez ojca partnerki chorego, który jest wiceprezydentem miasta. Kaja miała już z profesorem trudne spotkanie. Tadeusz wybierze się na trening jeździectwa, ale po upadku z konia trafi na SOR w towarzystwie instruktorki Zuzanny. Na oddział przyjedzie też rowerzystka z małą córką. Kobieta będzie musiała zostać przeniesiona na onkologię, a jej dzieckiem ma zająć się MOPS. Zyta i Bończyk będą szukać sposobu leczenia pacjentki, ponieważ guza nie można zbadać biopsją. Dr Orłowska stanie przed trudną decyzją. Kasia będzie planowała przeprowadzkę, lecz problem z psem sprawi, że dzieci nie będą chciały dzielić życia między dwa adresy.

„Szpital św. Anny” odcinek 146 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

146. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, o godzinie 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Kaja spróbuje uporządkować relację z Wiktorem, a na SOR trafią kolejni pacjenci. Kasia będzie musiała zmierzyć się z problemem, który może pokrzyżować jej plany związane z przeprowadzką.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia muszą szybko podejmować decyzje i walczyć o zdrowie pacjentów. Praca na oddziale przeplata się z ich życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami i trudnymi relacjami. W serialu ważne są przyjaźń, solidarność w zespole, konflikty, miłość i ambicja. Mimo różnic bohaterki mogą liczyć na swoje wsparcie. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna "Kaśka" Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia "Zosia" Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk