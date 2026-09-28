W poprzednim odcinku Beyza w napadzie złości rzuciła butem w Mine. Cihan i Hancer spędzili czas u Ishana i Hasibe, lepiąc pierogi i próbując choć na chwilę zapomnieć o konfliktach. Beyza namawiała Sinem, by wstawiła się za nią u Cihana i pomogła jej odzyskać jego przychylność. Cemil coraz bardziej martwił się o Deryę, a Engin napisał do Sili list z przeprosinami, robiąc pierwszy krok ku zgodzie. Tym razem napięcie znów da o sobie znać.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Panna młoda” odcinek 215 - streszczenie

Sinem oskarży Hancer o niemoralne zachowanie i spróbuje zniszczyć jej reputację. Nusret wciąż będzie czekał na pieniądze obiecane mu przez Mukadder. Melih stanie w obronie Hancer i stanowczo przerwie ataki Sinem. Podczas tej konfrontacji wyjawi, że dziewczyna jest w ciąży z Cihanem.

„Panna młoda” odcinek 215 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

215. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 5 października 2026 roku o godzinie 17:20 w TVP2. Hancer będzie musiała zmierzyć się z oskarżeniami Sinem. Na szczęście Melih stanie po jej stronie, gdy sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. To właśnie wtedy na jaw wyjdzie sekret, który może wiele zmienić.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder początkowo widzi w Hancer jedynie kandydatkę na matkę swojego wnuka, lecz między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie. Dla ukochanej Cihan jest gotów przeciwstawić się całemu światu. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin