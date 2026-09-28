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W poprzednim odcinku Beyza w napadzie złości rzuciła butem w Mine. Cihan i Hancer spędzili czas u Ishana i Hasibe, lepiąc pierogi i próbując choć na chwilę zapomnieć o konfliktach. Beyza namawiała Sinem, by wstawiła się za nią u Cihana i pomogła jej odzyskać jego przychylność. Cemil coraz bardziej martwił się o Deryę, a Engin napisał do Sili list z przeprosinami, robiąc pierwszy krok ku zgodzie. Tym razem napięcie znów da o sobie znać.
„Panna młoda” odcinek 215 - streszczenie
Sinem oskarży Hancer o niemoralne zachowanie i spróbuje zniszczyć jej reputację. Nusret wciąż będzie czekał na pieniądze obiecane mu przez Mukadder. Melih stanie w obronie Hancer i stanowczo przerwie ataki Sinem. Podczas tej konfrontacji wyjawi, że dziewczyna jest w ciąży z Cihanem.
„Panna młoda” odcinek 215 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
215. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 5 października 2026 roku o godzinie 17:20 w TVP2. Hancer będzie musiała zmierzyć się z oskarżeniami Sinem. Na szczęście Melih stanie po jej stronie, gdy sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. To właśnie wtedy na jaw wyjdzie sekret, który może wiele zmienić.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder początkowo widzi w Hancer jedynie kandydatkę na matkę swojego wnuka, lecz między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie. Dla ukochanej Cihan jest gotów przeciwstawić się całemu światu. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin