"Panna młoda": streszczenie odcinka 215

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-28 10:30

W 215 odcinku „Panny młodej” Sinem zaatakuje Hancer i spróbuje podważyć jej dobre imię. Hancer znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, ale nie zostanie sama. Melih stanie po jej stronie i nie pozwoli Sinem dalej jej oczerniać. W trakcie kłótni padną słowa, które całkowicie zmienią sytuację Hancer.

W poprzednim odcinku Beyza w napadzie złości rzuciła butem w Mine. Cihan i Hancer spędzili czas u Ishana i Hasibe, lepiąc pierogi i próbując choć na chwilę zapomnieć o konfliktach. Beyza namawiała Sinem, by wstawiła się za nią u Cihana i pomogła jej odzyskać jego przychylność. Cemil coraz bardziej martwił się o Deryę, a Engin napisał do Sili list z przeprosinami, robiąc pierwszy krok ku zgodzie. Tym razem napięcie znów da o sobie znać.

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„Panna młoda” odcinek 215 - streszczenie

Sinem oskarży Hancer o niemoralne zachowanie i spróbuje zniszczyć jej reputację. Nusret wciąż będzie czekał na pieniądze obiecane mu przez Mukadder. Melih stanie w obronie Hancer i stanowczo przerwie ataki Sinem. Podczas tej konfrontacji wyjawi, że dziewczyna jest w ciąży z Cihanem.

„Panna młoda” odcinek 215 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

215. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany 5 października 2026 roku o godzinie 17:20 w TVP2. Hancer będzie musiała zmierzyć się z oskarżeniami Sinem. Na szczęście Melih stanie po jej stronie, gdy sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. To właśnie wtedy na jaw wyjdzie sekret, który może wiele zmienić.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder początkowo widzi w Hancer jedynie kandydatkę na matkę swojego wnuka, lecz między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie. Dla ukochanej Cihan jest gotów przeciwstawić się całemu światu. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Mężczyzna o ciemnych, kręconych włosach z zarostem patrzy z powagą. O serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
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