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W poprzednim odcinku Kasia i Mariusz uczestniczyli w pogrzebie Dąbrowskiego. Podczas ceremonii Szymańska ostrzegła sąsiadkę przed Janką. Karpiuk, poruszony sytuacją dziewczyny, po raz kolejny zaprosił ją na rodzinny obiad. Grzelakowie zostali pozwani przez pana Bogumiła, który po zatruciu grzybami zażądał od nich 100 tysięcy złotych odszkodowania. Natalia namawiała Borysa, by zakończył sprawę polubownie i zawarł ugodę z seniorem. Bruno i Karolina przygotowywali w hotelu inscenizację własnego ślubu, a Amelia oburzyła się, gdy odkryła, że to wyreżyserowany spektakl dla mediów. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3408 - streszczenie
Aldona i Borys spróbują ustalić, jakiego zadośćuczynienia oczekuje pan Bogumił. Mężczyzna będzie jednak coraz bardziej natarczywy, a w końcu urządzi awanturę w ich sklepie. Grzelakowie po raz kolejny zwrócą się więc o pomoc do Natalii. Aleks nie będzie miał pojęcia o problemach rodziny i nadal będzie liczył na drogi prezent urodzinowy. Ania namówi Brodę, by spróbował znaleźć nową partnerkę z pomocą sztucznej inteligencji. Karolina i Bruno ucieszą się z publikacji na temat swojego ślubu, bo poprawią one wizerunek hotelu. Amelia nie podzieli ich entuzjazmu i powie Basi, że rozczarowała ją postawa syna. Weronika wciąż będzie prowadziła śledztwo w sprawie dilera działającego w hotelu.
„Barwy szczęścia” odcinek 3408 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3408. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Tego wieczoru Aldona i Borys znów będą musieli zmierzyć się z problemem pana Bogumiła. Mężczyzna nie zamierza odpuścić Grzelakom.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich losach przeplatają się sprawy miłosne, społeczne, zawodowe, komediowe i kryminalne. Na ekranie pojawiają się postacie z różnych pokoleń, które inaczej patrzą na życie i zmiany. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak