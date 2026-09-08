W poprzednim odcinku Münevver odkryła, że Burak zaprosił do domu pielęgniarkę Yasemin. Podejrzewając, że dziewczyna może być jej wnuczką, postanowiła porozmawiać z Burakiem. Kerem rozmawiał z Yasemin, lecz gdy nazwała go przyjacielem, uznał, że jego uczucia nie są odwzajemnione. Yasemin wyznała matce, że się zakochała, a potem obiecała Mine, że będzie codziennie do niej dzwonić. Halil był szantażowany przez Remziego i przygotowywał dla niego pieniądze. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 44 - streszczenie

Tahsin dowie się, że były policjant szuka jego, Pakize i Yasemin. Każe swoim ludziom odnaleźć mężczyznę. Münevver powie Halilowi, że po powrocie Yasemin wyjawi jej prawdę o przeszłości, ale pominie jego rolę w dawnych wydarzeniach. Wkrótce Münevver odkryje też, że Pinar zgubiła Mine i nakłoniła dziewczynkę do milczenia. Remzi zapewni lichwiarza, że w ciągu kilku dni spłaci dług, bo czeka na pieniądze od Halila. Zuhal uprzedzi Yasemin, że Ezgi jest zazdrosna o jej relację z Keremem. Yasemin postanowi więc trzymać się od Kerema z daleka.

„Splątane losy” odcinek 44 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

44. odcinek „Splątanych losów” TVP1 wyemituje 14 września 2026 roku o godzinie 14:00. Serial będzie można oglądać na antenie TVP1. Informacji o powtórkach i ewentualnych zmianach w programie warto szukać w aktualnej ramówce stacji.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia pojawienie się kilkuletniej Mine pod domem zamożnej Münevver. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety, a jej przybycie ponownie otwiera sprawy dotyczące córki Münevver i dawnego rozpadu rodziny. Ważne miejsce w historii zajmuje rodzinna tajemnica oraz skutki decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. Relacja Yasemin i młodego lekarza Buraka komplikuje się przez sytuację w ich rodzinach. W fabule pojawiają się też konflikty pokoleniowe, różnice społeczne i odpowiedzialność za bliskich. W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer