Felicita, odcinek 13: Oliwia miała nie zobaczyć tych zdjęć. Teraz inaczej spojrzy na zmarłego ojca - ZDJĘCIA

Oliwia znajduje zdjęcia ojca na urządzeniu Nico w 13. odcinku „Felicita”

Podczas przeglądania tabletu małego Nico, Oliwia natrafi na archiwalne zdjęcia swojego ojca. Te cyfrowe pamiątki natychmiast przykują jej uwagę. Zobaczy na nich Kamila w zupełnie nowych, nieznanych jej dotąd sytuacjach.

Zaintrygowana nastolatka podejmie decyzję o potajemnym zgraniu tych fotografii. Zwykłe przeglądanie plików szybko przerodzi się w poważne odkrycie. Fotografie zapisane w pamięci urządzenia chłopca mogą całkowicie odmienić to, jak Oliwia postrzega swojego tatę i jego tajemniczą egzystencję w Italii.

Nowe oblicze Kamila na zdjęciach w 13. odcinku serialu „Felicita”

Dla Oliwii odnalezienie się w gąszczu rodzinnych tajemnic nie jest łatwe. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej po odkryciu, że ma przyrodniego, młodszego brata. Mimo trudności, ich wzajemne relacje od początku układały się dość specyficznie, a teraz przed nastolatką pojawią się kolejne sekrety do rozwikłania. Dzięki zdjęciom z tabletu Nico, Oliwia zyska szansę na ułożenie kolejnych elementów układanki z przeszłości ojca. Nie będzie już skazana na wersje wydarzeń przedstawiane przez dorosłych. Zdobyte fotografie pozwolą jej zbudować własny osąd na temat Kamila oraz jego więzi z włoskimi bliskimi.

Co dalej z domem w Polignano? Ważne fakty w 13. odcinku „Felicita”

Już w 4. odsłonie serialu Giulia poinformowała o prawach Kamila do połowy włoskiej nieruchomości. Z kolei w 8. odcinku zaniepokojona Zośka dotarła do informacji o systematycznych transferach pieniężnych wysyłanych do Giulii, co skłoniło ją do poszukiwań kolejnych dokumentów zmarłego męża.

Teraz, w 13. odcinku, sytuacja prawna posiadłości w Polignano wreszcie się wyklaruje. Odnaleziony akt notarialny jednoznacznie dowiedzie, że Kamil i Giulia kupili posiadłość wspólnie. Oznacza to, że trudne sprawy spadkowe ostatecznie splątają losy obu rodzin. Kwestia własności tego domu była dla Zośki jednym z najbardziej palących problemów po stracie męża. Wcześniejsze zapewnienia Giulii z 4. odcinka oraz dowody na przelewy znalezione w 8. odcinku wreszcie ułożą się w spójną całość.

Kiedy obejrzeć 13. odcinek „Felicita”? Data i godzina

Zupełnie nowe epizody polsko-włoskiej produkcji „Felicita” emitowane są w TVP1 od poniedziałku do środy o godzinie 20:30. Premiera 13. odcinka została zaplanowana na środę, 7 października 2026 roku. Osoby preferujące seanse w sieci, znajdą wszystkie dotychczasowe odcinki w serwisie streamingowym TVP VOD, tuż po ich telewizyjnej emisji.

Fabuła i gwiazdy serialu „Felicita”

„Felicita” to wyprodukowana przez TVP, polsko-włoska opowieść obyczajowa, zaplanowana na 26 epizodów. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Podstawą scenariusza stały się powieści: „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Oś fabuły skupia się na postaci warszawskiej psycholożki, Zośki. Kobieta zabiera swoją nastoletnią córkę Oliwię do malowniczego Polignano a Mare we Włoszech, by podążyć tropem listu, który zostawił jej zmarły w tragicznych okolicznościach Kamil. Na miejscu spotyka je szok. Okazuje się, że mężczyzna wiódł podwójne życie. Miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do nieruchomości. Ten wyjazd to dla Zośki i Oliwii nie tylko zderzenie z bolesnymi tajemnicami, ale też konieczność stoczenia walki o spadek i odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Na ekranie pojawiają się między innymi:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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