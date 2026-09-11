Felicita – obsada nowego serialu TVP1. Te gwiazdy zagrają główne role [ZDJĘCIA]

"Felicità" to nowa produkcja z gatunku obyczajowych, którą stacja TVP stworzyła we współpracy z twórcami z Włoch, i składa się z 26 odcinków. Premierę serialu zaplanowano na 7 września, a jego finał zobaczymy w grudniu 2026 roku. Ten polsko-włoski tytuł będzie emitowany od poniedziałku do środy w telewizyjnej Jedynce o 20:30.

Reżyserią tego przedsięwzięcia zajął się Makary Janowski. To on przełożył na język filmu wielowątkową opowieść, która przepełniona jest południowym słońcem i emocjami związanymi z życiem rodzinnym. Bazą do scenariusza stały się dwie pozycje literackie: „Felicità”, którą napisały Katarzyna Kalicińska i Radosław Figura, oraz „Primo Amore”, której autorami są Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Centralnym motywem historii jest podróż pani psycholog z Warszawy, Zośki, i jej nastoletniej córki Oliwii do malowniczego miasteczka Polignano a Mare. Kobiety wyjeżdżają tam, by sprawdzić tropy z zagadkowego listu, który zostawił tragicznie zmarły Kamil – ojciec i mąż. Po dotarciu na miejsce dowiadują się, że mężczyzna miał we Włoszech ukryte drugie życie – mieszka tam jego mały synek Nico, a sam zmarły posiadał udziały w jednej z nieruchomości. Spotkanie z włoską partnerką Kamila, walka o spadek i mroki przeszłości sprawiają, że kobiety muszą poradzić sobie z bólem i zawalczyć o to, by jeszcze kiedyś być szczęśliwymi.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita nowy serial w TVP1. Zośka (Laura Breszka)

Zośka z serialu "Felicita". W tę postać wcieli się Laura Breszka i odkryje dramatyczną prawdę

Główną bohaterką jest zorganizowana psycholożka z Warszawy, która stara się podnieść po nagłej i tragicznej śmierci Kamila, swojego męża. Zośka to bardzo wrażliwa postać, która głęboko analizuje dawne traumy, jak na przykład nieskuteczne starania o drugie dziecko, co w przeszłości przypłaciła ciężkim kryzysem psychicznym. Wyjazd do Polignano a Mare, wywołany pozostawionym przez męża listem, całkowicie rujnuje jej ułożone życie. Na Półwyspie Apenińskim mierzy się ona z bardzo trudną prawdą o podwójnym życiu swojego partnera. Dodatkowo toczy boje o majątek i stara się być parasolem ochronnym dla swojej nastoletniej córki. Chociaż zawodowo na co dzień pomaga innym osobom, sama toczy boje z ogromnym strachem i poczuciem winy, a powrót do stabilności życiowej wymaga od niej dużej odwagi.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita. Nowy serial w TVP1. Laura Breszka, Dawid Ogrodnik

Zmarły mąż w serialu "Felicita". Dawid Ogrodnik zagra Kamila, który miał dwie twarze

To ojciec Oliwii i zmarły tragicznie partner Zośki. Choć nie żyje, Kamil jest centralnym punktem całej opowieści, wokół którego zbudowana jest akcja. W ojczyźnie zostawił po sobie wspomnienie cudownego męża, lecz w Italii zbudował drugie, potajemne życie – spłodził syna Nico z Giulią oraz posiadał prawa do miejscowej nieruchomości. Postać Kamila powraca jak duch w wyobrażeniach Zośki. Te niematerialne wizyty są powodem do odbywania bardzo trudnych rozmów, które dotyczą niedotrzymanych słów, potężnego poczucia winy i niesprawiedliwości, które nigdy nie zostały zadośćuczynione.

Autor: TVP/ Materiały prasowe

Klementyna Karnkowska w serialu "Felicita". Zagra szukającą tożsamości Oliwię

Oliwia ma zaledwie siedemnaście lat i jest latoroślą Kamila oraz Zośki. To w jej ręce trafia list zmarłego taty, przez co zapada decyzja o wylocie na Półwysep Apeniński. Nastolatka balansuje pomiędzy okresem dojrzewania a byciem w pełni dorosłą. Dziewczyna ma mocny kręgosłup moralny – jest mocno zaangażowana w lokalne manifestacje ekologiczne, co w pewnym momencie kończy się nawet jej aresztowaniem. Bardzo szybko buduje silną relację, opartą na opiece nad swoim małym przyrodnim bratem Nico. Jednak to, ile czasu ojciec poświęcał chłopakowi, wywołuje w niej dawne demony. W słonecznej Italii doświadcza również pierwszych mocniejszych uniesień miłosnych. Jej serce mocniej zabije na widok pewnego Włocha – Davide.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita nowy serial w TVP1. Giulia (Oriana Celentano)

Oriana Celentano jako Giulia z serialu "Felicita". Kim jest włoska żona Kamila?

Włoska miłość Kamila oraz matka małego Nico. Pełna dumy, szczera i oddana południowemu stylowi życia. W momencie, gdy spotkała na swojej drodze Kamila, była nieświadoma tego, że ma on w Polsce swoją drugą rodzinę. Podobnie jak Zośka, kompletnie nie zdawała sobie sprawy z oszustwa, w którym tkwi. Początkowo jej relacje z Zośką są chłodne i pełne dystansu. Ma dostęp do bardzo ważnych akt, które dotyczą nieruchomości w Polignano a Mare. Staje się w ten sposób głównym podmiotem kłótni, zarówno na tle finansowym, jak i emocjonalnym, z partnerką zmarłego męża.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Felicita. Nowy serial w TVP1. Davide (Francesco Petit)

Francesco Petit gra w serialu "Felicita" postać Davide. Skrywa duży sekret

To włoski młodzieniec, którego w zupełnie niespodziewanych okolicznościach poznaje Oliwia, gdy ten udziela jej pomocy po niewielkim wypadku. Davide ma w sobie dużo uroku, jest opiekuńczy i silnie związany ze społecznością, w której żyje. Między nim a Oliwią szybko rodzi się gorące uczucie, a jego dowodem jest pierwszy pocałunek. Mężczyzna ma jednak w sobie ukrytą traumę – jako dziecko stracił ukochaną matkę i wzbrania się przed rozmowami na temat historii swojej rodziny.

Autor: TVP/ Przemek Paczkowski/ Materiały prasowe Felicita. Nowy serial TVP1 od 7 września. Anna Dereszowska

Anna Dereszowska to Ewka w serialu "Felicita". Jest prawniczką i przyjaciółką Zośki

Pewna siebie i przebojowa prawniczka z Warszawy, a do tego zaufana przyjaciółka Zośki. Ewka jest kobietą czynu – jeśli wymaga tego sytuacja, prowadzi dochodzenie w Polsce dotyczące dokumentacji przedsiębiorstwa zmarłego Kamila. Z kolei w najbardziej dramatycznym momencie, pakuje walizki i jedzie do Włoch, aby tam zrobić porządek na lokalnym komisariacie i oswobodzić Oliwię z rąk policji. Jest potężnym wsparciem dla Zośki.

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