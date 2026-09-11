Dziedzictwo, odcinek 1027: Sinan zaprosi Aynur do restauracji. Chce powiedzieć jej, co czuje [ZDJĘCIA]

Sinan przygotuje dla Aynur wyjątkowy wieczór w 1027. odcinku „Dziedzictwa”

W 1025. odcinku serialu "Dziedzictwo" Kivan zerwał zaręczyny z Aynur i przyznał, że jego dawne uczucie do pielęgniarki Betul wciąż się tli. Aynur dowiedziała się wtedy również, że Sinan próbował ją przed tym wszystkim ochronić.

Teraz prokurator będzie miał pole do popisu i będzie chciał zrobić coś wyjątkowego. Zamiast kolejny raz obserwować wydarzenia z boku, sam podejmie decyzję i otwarcie zawalczy o kobietę, którą kocha.

W 1027. odcinku „Dziedzictwa” Sinan nie będzie już chciał dłużej ukrywać swoich uczuć. Zaprosi Aynur do eleganckiej restauracji. Spotkanie będzie miało dla niego szczególne znaczenie, ponieważ mężczyzna zamierza wreszcie powiedzieć jej wprost, co naprawdę czuje.

Dla Aynur będzie to ważny moment. Dziewczyna przez długi czas próbowała uporządkować swoje życie uczuciowe, a sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej po zerwaniu zaręczyn z Kivancem.

Matka Sinana nie zaakceptuje Aynur w 1027. odcinku „Dziedzictwa”

Romantyczne plany Sinana zderzą się jednak z nagatywnym nastawieniem jego matki. Kobieta nie zamierza pogodzić się z tym, że jej syn zwiąże się z Aynur. Uważa, że dziewczyna jest zwykłą służącą i nie pasuje do jej rodziny.

W 1027. odcinku „Dziedzictwa” matka Sinana będzie próbowała upokorzyć Aynur. Nie cofnie się przed kolejnymi działaniami, które mają zniechęcić ją do związku z prokuratorem. Dla niej status społeczny dziewczyny będzie ważniejszy niż uczucia, które łączą ją z Sinanem. Czy Sinan zdobędzie się na wyznanie miłości, mimo sprzeciwu matki? Odpowiedź przyniesie 1027. odcinek „Dziedzictwa”.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1027

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1027. zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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