Felicita – fabuła nowego serialu TVP1. Zośka i Oliwia wyruszą do Włoch po śmierci Kamila [ZDJĘCIA]

Dawid Ogrodnik skrywa mroczne tajemnice w serialu "Felicita". Szokujące odkrycie rodziny

Nadchodząca produkcja Telewizji Polskiej natychmiast wrzuca odbiorców w sam środek potężnych zawirowań życiowych. Główna bohaterka pracująca jako psycholożka, Zośka, wspólnie ze swoją dorastającą córką Oliwią odnajdują tajemniczą korespondencję. Autorem listu jest nieżyjący już tragicznie mąż i ojciec, Kamil. Podróż do malowniczego, skąpanego w słońcu włoskiego Polignano a Mare szybko traci swój wypoczynkowy charakter, ewoluując w skomplikowane dochodzenie. Idealny dotąd wizerunek zmarłego mężczyzny ulega całkowitemu zniszczeniu na skutek wychodzących na jaw sekretów, których nigdy nie planował ujawnić światu. Odkrycie tych szokujących faktów po długim czasie sprawia, że bliscy boleśnie zdają sobie sprawę, iż ich dotychczasowe życie opierało się na fundamencie ogromnego oszustwa.

Podwójne życie bohatera Dawida Ogrodnika. Zderzenie dwóch światów w polsko-włoskiej produkcji

Telewizyjna nowość w zdecydowany sposób ukazuje konfrontację dwóch całkowicie obcych sobie rzeczywistości. Przebywając w gorącej Apulii, Zośka niespodziewanie spotyka Giulię, czyli równoległą partnerkę swojego nieżyjącego męża, a także ich małego potomka. Sytuacja ta generuje u głównej bohaterki ogromny ból, ponieważ przez długi czas bez owocu starała się z Kamilem o powiększenie rodziny, co finalnie doprowadziło ją do bardzo poważnego załamania nerwowego. Obserwowanie kilkulatka bawiącego się w specjalnej konstrukcji na drzewie stworzonej rękami jej własnego męża na nowo rozdziera serce i wymaga ostatecznego rozliczenia się z przeszłością. Nieżyjący partner nieustannie wpływa na codzienność wdowy, nawiedzając ją w formie wizji na urokliwych ulicach Italii jako upiór, którego musi w końcu pokonać, aby odzyskać pełną i wymarzoną wolność.

Skandal wokół spadku. Laura Breszka w serialu "Felicita" walczy o włoską posiadłość

Poważny konflikt o odziedziczone dobra materialne dodatkowo napędza napięcie w całej opowieści. Protagonistki muszą przygotować się na ewentualne batalie prawnicze, zaraz po tym jak dowiadują się o prawie zmarłego męża do połowy nieruchomości na Półwyspie Apenińskim. Szokujące wieści dotyczące podziału mienia natychmiast generują ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności, a sekrety polskiego turysty w mgnieniu oka stają się tematem plotek wszystkich sąsiadów w malowniczej miejscowości. Kobieta ze stolicy nie poddaje się i przy pomocy swoich wiernych koleżanek oraz energicznej mecenas Ewki analizuje krajowe papiery przedsiębiorstwa, natrafiając na kompletny brak chęci do współpracy ze strony dawnych partnerów biznesowych zmarłego mężczyzny.

Znana obsada nowości TVP1. Wystąpią Anna Dereszowska i Radosław Krzyżowski

Za sterami produkcji stanął reżyser Makary Janowski, a sam skrypt powstał na bazie książki autorstwa grupy pisarzy, w tym Katarzyny Kalicińskiej, Radosława Figury, Kamili Kisały, Anity Nawrockiej oraz Pawła Trześniowskiego. Na ekranie zobaczymy uznane twarze z obu krajów zaangażowanych w ten telewizyjny projekt:

Laura Breszka wcieliła się w postać dochodzącej do siebie po tragicznych doświadczeniach psycholożki Zośki.

Dawid Ogrodnik zagrał zmarłego ukochanego imieniem Kamil, który regularnie wraca we wspomnieniach głównej bohaterki.

zagrał zmarłego ukochanego imieniem Kamil, który regularnie wraca we wspomnieniach głównej bohaterki. Klementyna Karnkowska występuje jako dorastająca Oliwia próbująca odnaleźć swoją własną, niezależną tożsamość.

U boku głównych gwiazd formatu pojawią się także inni aktorzy i aktorki, tacy jak: Oriana Celentano jako Giulia, Francesco Petit jako Davide, Anna Dereszowska jako Ewka, Jan Arlotti jako Enzo, Monica Mariotti jako Francesca.

Premiera serialu "Felicita". Kiedy oglądać odcinki na TVP1 i TVP VOD?

Otwarcie tej fascynującej opowieści nastąpi 7 września 2026 roku dokładnie o godzinie 20:30 na antenie telewizyjnej Jedynki. Krótkie, trwające równo po 24 minuty epizody otrzymały swoje stałe miejsce w harmonogramie podczas wieczornego pasma popularnej stacji. Dostęp do polsko-włoskiego komediodramatu zyskają także użytkownicy sieci internetowej, ponieważ nowość zasili bibliotekę platformy streamingowej TVP VOD, umożliwiając swobodne odtwarzanie materiałów wirtualnie przez wszystkich chętnych widzów.

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