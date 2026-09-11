Hotel Paradise 13. Pocałunek Nadii i Filipa. Internauci są w szoku

Hotel Paradise 13. Burzliwa relacja Nadii i Filipa nabiera tempa

Nadia i Filip szybko zyskali miano najbardziej nieprzewidywalnego duetu trzynastej odsłony reality show. Ich kontakt opiera się na skrajnościach, a ostre konflikty nieustannie przeplatają się z próbami znalezienia porozumienia. Ze względu na częste wahania nastrojów tej dwójki, fani mają problem z oceną ich faktycznych intencji. W poniedziałkowym odcinku czeka nas jednak potężny przełom. Twórcy formatu udostępnili na Instagramie krótki zwiastun, w którym widać niespodziewane zbliżenie między tymi bohaterami.

„Zobacz fragment przedpremierowy! W przyszłym tygodniu będzie gooorąco!🔥😏 Pierwszy pocałunek w "Hotelu Paradise 13" 💋”

Opublikowany w mediach społecznościowych urywek ukazuje moment intymnego kontaktu między uczestnikami. Biorąc pod uwagę wcześniejsze awantury przed kamerami, ten romantyczny gest wywołał prawdziwą konsternację wśród odbiorców.

Burza w sieci po zachowaniu Nadii w Hotelu Paradise 13

Internauci błyskawicznie odpowiedzieli na udostępniony przez produkcję zwiastun. W sekcji komentarzy zaroiło się od skrajnych opinii, a widzowie wyrażają ogromne zdumienie nagłym zwrotem akcji w zachowaniu obojga uczestników.

- Co Ty robisz dziewczyno 🤔

- Książkowy przykład toksycznej relacji🤪

- No mówiłam że poleci 😂😂

- Ich tam ładnie odkleiło 😂👏

- Ale mi to przypomina relacje Ady i Bartka

- Dziewczyny nigdy nie pozwólcie się tak traktować! Najpierw wyzywa ją a później się całują🤦🏼‍♀️ skoro raz pokazał że potrafi ją sprowadzić słowami do dna to zrobi to raz jeszcze, przykro się na to patrzy

Ten nieoczekiwany przejaw czułości z pewnością nie kończy miłosnych zawirowań w rajskiej willi. Sytuacja ta może stanowić zaledwie wstęp do kolejnego rozdziału w ich trudnej znajomości. Czas pokaże, czy uczestnicy postanowią budować prawdziwą więź, czy ten intymny moment okaże się wyłącznie chwilowym urozmaiceniem w grze.