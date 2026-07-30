Ewelina w kołnierzu ortopedycznym w serialu "Na Wspólnej". Greg pokaże swoją prawdziwą twarz

Odcinek 4273 serialu "Na Wspólnej" w telewizji TVN

Emisja 4273 odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek 8 września 2026 roku o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN. Najnowsze wydarzenia potwierdzą przypuszczenia Weroniki (Renata Dancewicz) dotyczące domowego dramatu w rodzinie Kalskich.

Po wcześniejszej wspólnej kolacji prawniczka zacznie nabierać obaw, że kobieta jest ofiarą przemocy psychicznej ze strony swojego partnera. Sytuacja ulegnie jednak drastycznemu pogorszeniu, ponieważ poszkodowana żona założy kołnierz ortopedyczny. Taki stan zdrowia jednoznacznie zasugeruje wystąpienie poważnego urazu fizycznego, a głównym podejrzanym o pobicie stanie się jej bezwzględny mąż.

Udostępnione materiały z nadchodzących epizodów produkcji stacji TVN wskazują na całkowitą trafność obserwacji poczynionych przez prawniczkę Roztocką. Bezwzględny mężczyzna będzie konsekwentnie budował fałszywą narrację o rzekomej ciężkiej depresji swojej żony.

W przeciwieństwie do Lwa, w którego postać wciela się Przemysław Sadowski, czujna Weronika odrzuci te manipulacje i zaplanuje prywatną konfrontację z ranną przyjaciółką. Zdecydowana postawa kobiety sprawi, że kłamstwa agresywnego partnera zaczną powoli wychodzić na światło dzienne.

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Żona Grega będzie cierpieć w serialu "Na Wspólnej"

Obawy prawniczki sięgną zenitu w momencie przyłapania przyjaciółki na celowym zadawaniu sobie ran. Roztocka złoży niezapowiedzianą wizytę w posiadłości Kalskich, całkowicie ignorując obecność gospodarza. W odpowiedzi mężczyzna perfekcyjnie odegra rolę niezwykle troskliwego i oddanego partnera życiowego. Nadchodzące wydarzenia z 4273 odcinka udowodnią jednak, że ta wykreowana maska idealnego męża będzie jedynie cyniczną grą pozorów.

Scena rozgrywająca się przed wejściem na posesję Kalskich wzbudzi ogromne zaniepokojenie widzów serialu obyczajowego. Kobieta będzie bezradnie oczekiwać przed własną furtką, zmuszona do telefonicznego błagania męża o możliwość wejścia do środka.

Sytuację dodatkowo skomplikuje widoczny na jej szyi sprzęt rehabilitacyjny stabilizujący kręgosłup. Ten wyraźny ślad uszkodzenia ciała stanie się ostatecznym dowodem na to, że w małżeństwie doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu.

Brutalny atak Kalskiego w odcinku 4273 "Na Wspólnej"

Najnowsze doniesienia z planu sugerują bezpośredni udział Kalskiego w brutalnym pobiciu swojej życiowej partnerki. Pozbawiony skrupułów tyran po raz kolejny użyje siły fizycznej wobec żony, wywołując u niej paraliżujący strach.

Całemu zajściu będzie przyglądać się ich przerażona córka, która nie ukryje emocji na widok poturbowanej matki. Jagoda natychmiast zaatakuje ojca werbalnie i obarczy go pełną odpowiedzialnością za zaistniałą tragedię, na co ten zareaguje jedynie cynicznym uśmieszkiem.

Mimo piętrzących się dowodów na domową przemoc, agresor będzie nieustannie kreował się na wzorowego członka społeczeństwa. Jego perfekcyjna gra aktorska nie przekona jednak nastoletniej córki, która doskonale będzie orientowała się w brutalnych realiach panujących za zamkniętymi drzwiami ich wspólnego domu.

Podobną nieustępliwością wykaże się Weronika, całkowicie odporna na manipulacyjne zabiegi domowego oprawcy. Widok Eweliny w kołnierzu usztywniającym utwierdzi prawniczkę w przekonaniu o konieczności natychmiastowej interwencji. Sytuacji nie zmienią nawet ewentualne próby ukrywania prawdy przez samą ofiarę, wynikające z ogromnego zastraszenia.