Ewelina Serafin grała dziewczynę Marka Mostowiaka w "M jak miłość". Co dziś robi i jak wygląda serialowa Kasia?

Ewelina Serafin urodziła się 29 czerwca 1977 w Opolu. Jak podkreślała w jednym z wywiadów, już od małego interesowała się aktorstwem i jako pięciolatka organizowała "przedstawienia" dla członków swojej rodziny. Naturalnym wyborem dla przyszłej gwiazdy "M jak miłość" były zatem studia aktorskie. W 2000 roku ukończyła studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi i związała się z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Jednak dopiero udział w "M jak miłość" przyniósł jej ogólnopolską rozpoznawalność.

Ewelina Serafin grała Kaśkę w M jak miłość. Po latach jej nie poznaliśmy!

Ewelina Serafin zagrała w "M jak miłość" i zniknęła. Czym dziś się zajmuje aktorka?

Jako 23-latka rozpoczęła pracę na planie nowego serialu telewizji Polskiej "M jak miłość". Aktorka wcielała się w nim w rolę Kasi Wójcik-Kociołek, ukochanej Marka. Kasia przez wiele miesięcy wiernie czekała na powrót ukochanego Marka, który przebywał w Niemczech. Po powrocie ukochanego czekało na nią wielkie rozczarowanie, gdyż mężczyzna zakochał się w Hance. Kobieta nie mogła pogodzić się z odrzuceniem i postanowiła zemścić się na Marku. W dniu ślubu Marka i Hanki ogłosiła, że spodziewa się dziecka, po tym, jak upozorowała wspólnie spędzoną noc z mężczyzną, którego uprzednio upoiła alkoholem. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy bohaterki, w którą Ewelina Serafin wcielała się przez ponad dekadę. Po opuszczeniu obsady serialu postanowiła bardziej skupić się na życiu rodzinnym.

Ewelina Serafin rzadko pojawia się na imprezach branżowych i ściankach i życie prywatne stara się trzymać z dala od blasku fleszy. W przeszłości była w związku małżeńskim z brazylijskim reżyserem Andre de la Cruzem, jednak ich związek rozpadł się w 2007 roku.

Po "M jak miłość" mogliśmy ją oglądać w epizodycznych rolach w innych serialach, między innymi w "Kasi i Tomku", "Całkiem nowych latach miodowych" czy "Ojcu Mateuszu". Od 2020 roku wciela się w rolę Sławomiry Jezierskiej w "Barwach szczęścia".

Jeśli jesteście ciekawi, jak przez lata zmieniała się serialowa Kasia z "M jak miłość", koniecznie odwiedźcie naszą galerię!