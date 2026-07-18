Reprezentacja Argentyny budzi skrajne emocje na MŚ 2026. Dlaczego tak wielu kibiców ma ich dość

Dlaczego kibice wspierają rywali reprezentacji Argentyny

Podczas trwającego mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku neutralni fani regularnie stają po stronie przeciwników obrońców tytułu. W fazie pucharowej sympatia publiczności wędrowała w kierunku Republiki Zielonego Przylądka, Egiptu oraz Szwajcarii. Przed meczem półfinałowym ogromne wparcie w mediach społecznościowych zyskała Anglia, a w zaplanowanym na niedzielę finale ci sami widzowie będą najprawdopodobniej wspierać reprezentację Hiszpanii. Zespół z Ameryki Południowej to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn, z trzema mistrzostwami świata z lat 1978, 1986 i 2022 oraz 16 triumfami w Copa America.

Tożsamość zespołu opiera się na buntowniczych legendach, takich jak Diego Maradona, który strzelił pamiętnego gola ręką w 1986 roku przeciwko Anglii. Napięcia polityczne wróciły po tegorocznym zwycięstwie nad tym samym rywalem w półfinale 2:1, gdy piłkarze zaprezentowali transparent z napisem o przynależności Falklandów, co stanowiło jawne naruszenie przepisów FIFA. Obecny lider drużyny, 39-letni Lionel Messi, zdobył osiem Złotych Piłek i mistrzostwo z 2022 roku, zyskując globalną popularność. Część widzów jest już jednak wyraźnie znudzona ciągłą uwagą skupioną na tym jednym zawodniku.

Jakie są przyczyny narastających międzynarodowych konfliktów

Wizerunek mistrzów świata w Ameryce Łacińskiej bywa szorstki ze względu na panujący stereotyp narodowej arogancji. Fanatyzm na trybunach wielokrotnie przeradzał się w szowinizm, a nagrania z incydentami na tle rasistowskim trafiały do sieci. Fani do dziś wykonują piosenkę wyśmiewającą afrykańskie pochodzenie francuskich graczy, za której śpiewanie w 2024 roku oficjalnie musieli przepraszać sami zawodnicy drużyny narodowej. Do złego wizerunku dokłada się również wyśmiewanie Brazylii po jej porażce 1:7 z Niemcami w 2014 roku oraz napięte relacje z Chile i Meksykiem.

Atmosferę dodatkowo zagęszczają medialne prowokacje, które eskalują do poziomu międzynarodowych skandali dyplomatycznych. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum oficjalnie określiła słowa argentyńskiego dziennikarza na temat swojego narodu jako oburzające. Na samym boisku styl gry południowoamerykańskiej drużyny bywa postrzegany przez ekspertów jako rażące zaprzeczenie sportowych ideałów fair play. Z powodu tych wszystkich incydentów znaczna część piłkarskiego świata z ulgą sympatyzuje ze wszystkimi zespołami stającymi na drodze obrońcom tytułu.