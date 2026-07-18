Sparingowa wygrana Legii Warszawa. Kto zdobył decydującą bramkę

Legia Warszawa wygrywa mecz kontrolny

Sparingowe starcie w ośrodku w Książenicach dostarczyło wielu emocji już w pierwszej połowie. Nowy napastnik warszawskiego zespołu, Łukasz Zjawiński, w 43. minucie nie zdołał wykorzystać rzutu karnego. Pozyskany z Polonii Warszawa zawodnik szybko zrehabilitował się za ten błąd. Jeszcze przed gwizdkiem kończącym pierwszą część gry zdołał pokonać bramkarza rywali. Zdobył tym samym bramkę dającą stołecznej drużynie prowadzenie 1:0.

Pierwszoligowa Pogoń Grodzisk Mazowiecki nie zamierzała się poddawać po stracie gola. Na początku drugiej połowy spotkania do siatki skutecznie trafił Damian Jaroń. Zawodnik ten precyzyjnie wykonał rzut karny, doprowadzając do wyrównania. Remisowy rezultat nie utrzymał się jednak zbyt długo. Piłkarze z Warszawy ponownie przejęli inicjatywę na boisku.

Kto zdobył zwycięską bramkę w sparingu?

Ostateczny wynik rywalizacji ustalił się w 58. minucie spotkania. Wówczas na listę strzelców wpisał się Jakub Żewłakow, zapewniając swojej drużynie triumf 2:1. Dla podopiecznych trenera Marka Papszuna był to przedostatni sprawdzian formy. Zespół znajduje się na ostatniej prostej przygotowań przed startem rozgrywek ekstraklasy. Zawodnicy mogli przetestować różne warianty taktyczne na murawie.

Zwycięstwo nad pierwszoligowcem nie kończy meczowych planów warszawskiego klubu na ten dzień. W sobotę zaplanowano jeszcze jedno interesujące spotkanie towarzyskie. Ekipa prowadzona przez trenera Marka Papszuna zmierzy się z cypryjskim Arisem Limassol. Ten międzynarodowy test rozpocznie się punktualnie o godzinie 17. Będzie to kolejny ważny etap przygotowań przed ligowymi zmaganiami.