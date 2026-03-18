Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026. Wiemy, co z Polską! Kto będzie nas reprezentować?

Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków zbliża się wielkimi krokami. Zapoczątkowane w 1982 roku wydarzenie otworzyło drzwi do kariery wielu debiutującym instrumentalistom. Wiemy już oficjalnie, kiedy poznamy uzdolnionego artystę, który będzie bronić polskich barw w Erywaniu.

Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026 - data, miejsce, zasady. Kto wystąpi?

22. edycja konkursu - organizowanego od 1982 roku co dwa lata - zagości 6 czerwca w Erywaniu. Najprawdopodobniej miejscem koncertu będzie gmach narodowej opery w centrum stolicy Armenii. Pozostałe szczegóły są nadal nieznane, jednak wiemy już, że tegoroczny Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków będzie miał 11 uczestników. Zwycięzcę spośród wykonawców muzyki klasycznej w wieku od 12 do 21 lat wyłoni trzyosobowe jury ekspertów.

Po wieloletnich przerwach swoich przedstawicieli na konkurs wyślą Cypr, Łotwa i Portugalia. Z kolei po poprzedniej edycji rezygnują Francja oraz jej gospodarze i zwycięzcy - Norwegia i Austria. W stawce ponownie pojawi się Polska.

Kto z Polski? Znamy odpowiedź

Reprezentanci naszego kraju jak dotąd triumfowali trzykrotnie. Skrzypek Bartłomiej Nizioł wygrał Eurowizję dla Młodych Muzyków w 1992 roku. Pianista Stanisław Drzewiecki był najlepszy w roku 2000, a 16 lat później nagroda pieniężna i tytuł najlepszego młodego muzyka Europy trafił do saksofonisty Łukasza Dyczki.

Telewizja Polska potwierdziła swój udział w tegorocznej edycji. Do Erywania pojedzie tradycyjnie zwycięzca konkursu Młody Muzyk Roku na antenie TVP Kultura.

Młody Muzyk Roku 2026 - finaliści. Kto zdobędzie bilet do Armenii?

Do finału programu zakwalifikowało się siedmioro utalentowanych muzyków z całej Polski. Projekt Młody Muzyk Roku 2026 telewizja współorganizuje z Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Wydarzenie odbędzie się 14 kwietnia o 20:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia i będzie go można oglądać na kanale TVP Kultura w telewizji oraz online.

Zwycięzca lub zwyciężczyni będzie reprezentować nasz kraj w Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków 2026. Finaliści to:

Jakub Derej - fortepian, Bielsko-Biała

Paulina Długosz - wiolonczela, Bytom

Lena Maruchacz - saksofon, Warszawa

Antoni Serwa - puzon, Katowice

Michał Stochel - akordeon, Przemyśl

Natan Supeł - marimba, Warszawa

Zoja Syguda - skrzypce, Gdynia

Finał Eurowizji dla Młodych Muzyków 2026 w Erywaniu również będzie dostępny na antenie TVP Kultura.

