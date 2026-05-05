M jak miłość, odcinek 1931: Artur pod ostrzałem Marysi! Na pomoc przyjdzie Agnes

"M jak miłość" odcinek 1931 – kiedy oglądać?

Dom Mostowiaków ogarnie chaos po zaginięciu Franka (Jarosław Śmigielski). Rodzina błyskawicznie zaangażuje się w poszukiwania, ale szybko okaże się, że Artur znów jest nieobecny, spędzając czas z Joanną (Dominika Sakowicz). Rogowski będzie tak pochłonięty znajomością z Dobrzańską, że całkowicie ignoruje serię telefonów od zaniepokojonej żony.

Agnes z uwagą będzie obserwować nerwowe zachowanie Marysi i doskonale zda sobie sprawę z miejsca pobytu ojca. Wcześniej nakryje go na rezerwacji krakowskiego hotelu na wyjazd we dwoje z Joanną, lecz będzie milczeć jak zaklęta, chroniąc tajemnicę przed macochą. Młoda kobieta usilnie postara się skierować myśli Rogowskiej na inne tory, choć bez oczekiwanego rezultatu.

- Na stronie Lipnicy jest już informacja o zaginięciu Franka - zwróci uwagę Agnes, pokazując informacje Marysi.

- Aha - zareaguje chłodno Rogowska, kontynuując bezskuteczne próby dodzwonienia się do męża.

Agnes wybroni nieszczerego Artura przed Marysią w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Wreszcie nadejdzie moment, w którym Artur zjawi się w domu, zachowując się tak, jakby jego nieobecność była niczym niezwykłym. Złudzenia rozwieje jednak poirytowana żona, która od razu powita go salwą trudnych pytań, wprawiając Rogowskiego w kompletne osłupienie i zakłopotanie.

- Cześć - odezwie się beztrosko Artur

- No nareszcie. Gdzie byleś tak długo? Franek zaginął. Chłopcy go szukają. Dzwoniłam do ciebie tyle razy - z wyrzutem zaatakuje go zdenerwowana Marysia.

- Franek? - dopyta zaskoczony Rogowski.

- No Franek. Szuka go Bartek, policja. Nic o tym nie wiesz? Nie dzwonili do przychodni? Nie pytali o niego? - nie ukryje zdumienia żona.

W tym krytycznym momencie w obronie ojca stanie Agnes, wkraczając do rozmowy i chroniąc Artura przed kompromitacją. Dziewczyna będzie mieć pełną świadomość, że zafascynowany Joanną, Rogowski całkowicie odciął się od spraw rodzinnych i nie będzie miał pojęcia o trwających poszukiwaniach.

- Dzwonili, powiedziałam, że u nas go nie było - szybko zripostuje Agnes, przejmując inicjatywę w dyskusji.

Córka zszokuje Rogowskiego w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Jednakże lojalność córki będzie miała swoje granice i wkrótce Agnes straci ochotę na dalsze krycie ojca, który tak jawnie będzie oszukiwał rodzinę z powodu romansu z Joanną. Dziewczyna podejmie decyzję o opuszczeniu pokoju, pozostawiając małżonków samym sobie w gęstej atmosferze.

- Dobra, idę do Antka, zobaczę czy śpi – oznajmi krótko, kierując się do wyjścia.

Z ulgą i wdzięcznością w oczach Artur odprowadza wzrokiem opuszczającą salon córkę. Mężczyzna zda sobie sprawę, że to właśnie dzięki niej uniknął zdemaskowania przed żoną, mimo że Agnes będzie wiedziała o jego planowanym wyjeździe do Krakowa z Joanną. Chociaż wcześniej podzieli się tą wiedzą z Judytą (Paulina Chruściel), przed macochą zdecyduje się na zachowanie milczenia i obronę niewiernego ojca.