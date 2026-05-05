Szokująca zdrada w "M jak miłość". Artur wyzna Joannie miłość i zacznie błagać - ZDJĘCIA

Artur z "M jak miłość" wyzna Joannie miłość. Zdrada staje się faktem

Wszystko wskazuje na to, że relacja Artura z Joanną w "M jak miłość" wkroczy na zupełnie nowy poziom. Choć Rogowski starał się początkowo ukrywać fascynację nową znajomą z przychodni, ostatecznie ulegnie swoim uczuciom. Zamiast tłumić emocje, lekarz postanowi postawić wszystko na jedną kartę i otwarcie opowie o swojej miłości.

Szczere wyznanie Artura. Mąż Marysi zakochany w Joannie

Przełomowy moment nadejdzie w nadchodzących epizodach hitowej produkcji TVP2. Rogowski ponownie pojawi się przed mieszkaniem Joanny, ale tym razem jego wizyta nie skończy się na zdawkowych uprzejmościach czy niedopowiedzeniach. Z jego ust padną bardzo odważne i jednoznaczne deklaracje, które na zawsze zmienią układ sił w życiu uczuciowym bohaterów.

- Ja też się w tobie zakochałem - wyzna lekarz.

Artur zacznie całować Joannę. Będzie błagał tylko o jedno

Gdy emocje sięgną zenitu, Artur czule ujmie twarz Joanny w dłonie i zacznie okrywać ją pocałunkami w policzek. Lekarz w przypływie uniesienia będzie prosił ukochaną o opanowanie łez i zachowanie wewnętrznej siły. Taki obrót spraw to potężny cios dla małżeństwa z Marysią. Silna więź emocjonalna i deklaracje miłosne składane innej kobiecie mogą zranić Rogowską znacznie dotkliwiej niż fizyczny skok w bok. Widzowie z pewnością będą z zapartym tchem śledzić, kiedy Marysia odkryje szokującą prawdę o podwójnym życiu swojego męża.