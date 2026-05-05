Dziedzictwo, odcinek 911: Pierwszy pocałunek Nany i Poyraza! Nie będzie spodziewał się takiej reakcji - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 911 - czwartek, 7.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 911 odcinku serialu "Dziedzictwo" w końcu dojdzie do pierwszego pocałunku Nany i Poyraza! I choć nie stanie się to z ich własnej woli tylko Tekina, który wcześniej ich zaręczy, to jednak nie będą się przed tym specjalnie bronić. A zwłaszcza Poyraz, który sam przyciągnie Maryam do siebie i prędko pocałuje ją w policzek, czym sprawi, że Nana momentalnie zesztywnieje! Mimo iż wszystko będzie trwało dosłownie chwilę.

- Dobrze, a teraz buziak na zgodę - poprosi ich Tekin.

- Chodź - powie Poyraz, po czym w 911 odcinku serialu "Dziedzictwo" przystąpi do działania.

Tak Nana zareaguje na pocałunek Poyraza w 911 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 911 odcinku serialu "Dziedzictwo" Tekin będzie już spełniony i w końcu da Nanie i Poyrazowi spokój. Senior zostawi ich samych, a Maryam nie przejdzie obojętnie wobec tego, co przed chwilą się między nimi stało. Do tego stopnia, że mocno kopnie Poyraza, czym mocno go zszokuje!

- I już. Teraz mogę spokojnie odpocząć. Miłej pracy - powie na odchodne senior.

- Co robisz? - zbulwersuje się Poyraz.

W tej chwili w 911 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana uda wściekłą i zacznie robić Poyrazowi wymówki. Ale on zbyt długo nie pozostanie jej dłużny i odpowie jej w podobnym tonie. Mimo iż tak naprawdę będzie czuł zupełnie co innego. Z resztą tak samo jak Maryam!

- Nie pozwalaj sobie! Wystarczyło powiedzieć, że jesteśmy chorzy! - uświadomi go Nana.

- Nie myśl, że mi leżało - rzuci Poyraz.

Nana i Poyraz już nie zdołają ukryć swoich prawdziwych uczuć w 911 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Wówczas w 911 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz wróci do pracy, jak gdyby nic się nie stało. Jednak stanie się i będzie to czuć zarówno on, jak i przede wszystkim Nana. Choć oczywiście tak jak on spróbuje robić dobrą minę do złej gry. Jednak nie będzie w stanie!

Czy zatem w 911 odcinku serialu "Dziedzictwo" kwestią czasu będzie już to, aby zrozumieli, co tak naprawdę do siebie czują i się do siebie zbliżyli już na poważnie? Przekonamy się w kolejnych odcinkach!

