M jak miłość, odc. 1931: Zaskakująca metamorfoza Artura. Co ukrywa przed Marysią?

"M jak miłość", odcinek 1931 - emisja we wtorek, 5 maja 2026 w TVP2

W 1931 odcinku „M jak miłość” Artur od samego rana zdecyduje się na bieganie z Joanną. Wcześniejszy dzień w rodzinnym gronie z żoną był dla niego wręcz przytłaczający, a to przy pięknej koleżance poczuje, że na nowo żyje. Czas z Dobrzańską okaże się na tyle przyjemny, że Rogowski w ogóle nie będzie chciał wracać do swojego domu.

Chociaż w 1931 odcinku serialu „M jak miłość” Marysia zwróci uwagę, że mąż zniknął na dłużej, w ogóle nie przyjdzie jej do głowy, że ten przebywa sam na sam z Joanną. Dlatego zupełnie zbagatelizuje słowa Agnes, która skomentuje nagły pociąg ojca do sportu.

- Artur jeszcze nie wrócił? - zapyta Marysia.

- Jeszcze nie. Ostatnio biega coraz dłużej. Dba o formę - odpowie Agnes.

"M jak miłość", odc. 1931: Marysia zlekceważy zmianę zachowania Artura

W 1931 odcinku hitu Dwójki Marysia w odpowiedzi na te słowa jedynie pokręci głową i opuści kuchnię, zostawiając w niej Agnes oraz Barbarę (Teresa Lipowska). Rogowska nie będzie chciała drążyć tematu. Wielka szkoda, ponieważ najważniejsze słowa padną tuż po jej wyjściu, kiedy Rotke bezbłędnie oceni zachowanie ojca.

- Aż do przesady - doda po chwili Rotke w odniesieniu do Rogowskiego.

W 1931 odcinku „M jak miłość” Rotke zapadnie się w myślach, co nie ujdzie uwadze seniorki rodu Mostowiaków. Agnes błyskawicznie domyśli się, że nagła aktywność fizyczna jej ojca wynika z chęci przypodobania się młodszej znajomej i dorównania jej kroku.

"M jak miłość", odcinek 1931: Agnes odkryje prawdę o ojcu

W 1931 odcinku „M jak miłość” Agnes otrzyma ostateczny dowód na swoje przypuszczenia. W trakcie dyżuru w pracy odbierze telefon z krakowskiego hotelu. Dzwonić będzie recepcjonista, który poprosi o potwierdzenie rezerwacji pokoju dla Artura i Joanny.

Ten telefon w 1931 odcinku „M jak miłość” pozbawi Rotke wszelkich złudzeń. Zrozumie, że fascynacja jej ojca wymknęła się spod kontroli. A wszystko to będzie się dziać za plecami niczego niepodejrzewającej, naiwnej Marysi...