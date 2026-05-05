M jak miłość, odc. 1931: Zaskakująca metamorfoza Artura. Co ukrywa przed Marysią?

Sylwia Fiutkowska
2026-05-05 16:03

W 1931 odcinku „M jak miłość” Artur (Robert Moskwa) wybierze się na poranny jogging w towarzystwie Joanny (Dominika Sakowicz). Rogowskiemu tak spodoba się czas spędzany z Dobrzańską, że wcale nie będzie mu się spieszyć do domu. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zauważy nieobecność męża, jednak nie domyśli się, że to wpływ nowej kardiolożki. Prawdę szybko przejrzy jednak Agnes (Amanda Mincewicz). Poznaj szczegóły!

Autor: VOD TVP/ Materiały prasowe

"M jak miłość", odcinek 1931 - emisja we wtorek, 5 maja 2026 w TVP2

W 1931 odcinku „M jak miłość” Artur od samego rana zdecyduje się na bieganie z Joanną. Wcześniejszy dzień w rodzinnym gronie z żoną był dla niego wręcz przytłaczający, a to przy pięknej koleżance poczuje, że na nowo żyje. Czas z Dobrzańską okaże się na tyle przyjemny, że Rogowski w ogóle nie będzie chciał wracać do swojego domu.

Chociaż w 1931 odcinku serialu „M jak miłość” Marysia zwróci uwagę, że mąż zniknął na dłużej, w ogóle nie przyjdzie jej do głowy, że ten przebywa sam na sam z Joanną. Dlatego zupełnie zbagatelizuje słowa Agnes, która skomentuje nagły pociąg ojca do sportu.

- Artur jeszcze nie wrócił? - zapyta Marysia.

- Jeszcze nie. Ostatnio biega coraz dłużej. Dba o formę - odpowie Agnes.

"M jak miłość", odc. 1931: Marysia zlekceważy zmianę zachowania Artura

W 1931 odcinku hitu Dwójki Marysia w odpowiedzi na te słowa jedynie pokręci głową i opuści kuchnię, zostawiając w niej Agnes oraz Barbarę (Teresa Lipowska). Rogowska nie będzie chciała drążyć tematu. Wielka szkoda, ponieważ najważniejsze słowa padną tuż po jej wyjściu, kiedy Rotke bezbłędnie oceni zachowanie ojca.

- Aż do przesady - doda po chwili Rotke w odniesieniu do Rogowskiego.

W 1931 odcinku „M jak miłość” Rotke zapadnie się w myślach, co nie ujdzie uwadze seniorki rodu Mostowiaków. Agnes błyskawicznie domyśli się, że nagła aktywność fizyczna jej ojca wynika z chęci przypodobania się młodszej znajomej i dorównania jej kroku.

"M jak miłość", odcinek 1931: Agnes odkryje prawdę o ojcu

W 1931 odcinku „M jak miłość” Agnes otrzyma ostateczny dowód na swoje przypuszczenia. W trakcie dyżuru w pracy odbierze telefon z krakowskiego hotelu. Dzwonić będzie recepcjonista, który poprosi o potwierdzenie rezerwacji pokoju dla Artura i Joanny.

Ten telefon w 1931 odcinku „M jak miłość” pozbawi Rotke wszelkich złudzeń. Zrozumie, że fascynacja jej ojca wymknęła się spod kontroli. A wszystko to będzie się dziać za plecami niczego niepodejrzewającej, naiwnej Marysi...

