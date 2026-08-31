Na Wspólnej, odcinek 4274: Basia odkryje, kto ją porwał. Rzuci się na napastnika i zobaczy jego twarz [ZDJĘCIA]

Basia rzuci się na porywacza w 4274. odcinku „Na Wspólnej”

Dramat Basi zaczął się w 4269. odcinku „Na Wspólnej”. Wtedy to kobieta padła ofiarą ataku tuż po przekroczeniu progu własnego mieszkania, podczas gdy jej mąż szykował wyjątkową kolację. Kolejny, 4270. epizod „Na Wspólnej” przyniósł jeszcze mroczniejsze sceny, gdy zamaskowany sprawca wstrzyknął nieprzytomnej ofierze narkotyk w ponurej piwnicy.

W nadchodzącym, 4274. odcinku „Na Wspólnej” Basia nadal będzie tkwić w zamknięciu, ale nie ma zamiaru biernie czekać na swój los. Kiedy do jej uszu dobiegną kroki oprawcy, postanowi wykorzystać nadarzającą się szansę, aby wyrwać się z niewoli. Zacznie udawać omdlałą, usypiając czujność zbliżającego się napastnika. Gdy ten podejdzie wystarczająco blisko, Basia niespodziewanie rzuci się w jego stronę. W trakcie dramatycznej szamotaniny uda jej się zedrzeć nakrycie głowy z twarzy oprawcy.

W 4274. odcinku „Na Wspólnej” Basia rozpozna swojego oprawcę

To, co ukaże się jej oczom, wprawi ją w osłupienie. W 4274. odsłonie „Na Wspólnej”, po zrzuceniu kominiarki z głowy napastnika, Basia zobaczy oblicze człowieka, którego doskonale kojarzy. Ten widok sprawi, że kobieta dosłownie zastygnie z przerażenia. Taki obrót spraw całkowicie ją zaskoczy.

Smolny wierzy w szybkie odnalezienie żony w 4274. odcinku „Na Wspólnej”

W tym samym czasie Smolny będzie żył nadzieją, że śledczy są o krok od rozwikłania zagadki zniknięcia jego ukochanej. W 4274. odcinku „Na Wspólnej” mundurowi zatrzymają Jana Rybę i poddadzą go przesłuchaniu w sprawie uprowadzenia Basi. Zatrzymany będzie jednak twardo obstawał przy swoim, odcinając się od jakichkolwiek powiązań z tą sprawą. Dla Smolnego liczy się tylko jedno – bezpieczny powrót żony. Warto przypomnieć, że w 4272. epizodzie „Na Wspólnej” zdesperowany mąż na własną rękę usiłował wymusić na Rybie przyznanie się do winy, zapowiadając zemstę za krzywdy, jakie mogły spotkać Basię.

„Na Wspólnej” – kiedy i gdzie obejrzeć 4274. odcinek?

Premiera 4274. epizodu uwielbianego serialu „Na Wspólnej” zaplanowana jest na środę, 9 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. Tradycyjnie, odcinek ten udostępniony zostanie również widzom na platformie Player.

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