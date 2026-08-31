Dziedzictwo, odcinek 1021: Sinan podejrzewa Kivanca o romans z Betul. Aynur będzie zazdrosna o pielęgniarkę? [ZDJĘCIA]

Sinan zwróci uwagę na pielęgniarkę Betul w 1021. odcinku "Dziedzictwa"

W 1021 odcinku "Dziedzictwa" Sinan coraz uważniej będzie przyglądał się Kivancowi oraz jego relacji z pielęgniarką Betul. Kobieta opiekowała się mężczyzną w szpitalu po wypadku, do którego doszło w 1019 odcinku „Dziedzictwa”. Teraz prokurator zacznie podejrzewać, że ich znajomość może mieć znacznie głębszy charakter.

Sinan nie będzie obojętny na sytuację Kivanca. W 1020 odcinku „Dziedzictwa” zaczął już podejrzewać, że jego rywal może być zakochany w innej kobiecie. W kolejnym odcinku uwagę mężczyzny przyciągnie właśnie Betul.

W 1021. odcinku "Dziedzictwa" Kivanc będzie miał przed Aynur tajemnicę

Podejrzenia Sinana mogą mieć poważne konsekwencje dla związku Aynur i Kivanca. Kobieta wciąż pozostaje przy narzeczonym, który po wypadku potrzebuje jej wsparcia. Jednocześnie jej uczucia wobec Sinana nadal nie wygasły.

W 1021 odcinku „Dziedzictwa” sytuacja dodatkowo się skomplikuje, ponieważ Sinan zacznie szukać odpowiedzi na pytanie, co naprawdę łączy Kivanca z Betul. Prokurator będzie chciał ustalić, czy pielęgniarka jest jedynie osobą, która zajmowała się rannym mężczyzną, czy też ich relacja ma charakter uczuciowy.

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1021

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1021. zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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