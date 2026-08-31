Dziedzictwo, odcinek 1021: Sinan podejrzewa Kivanca o romans z Betul. Aynur będzie zazdrosna o pielęgniarkę? [ZDJĘCIA]

Spis treści
Sinan zwróci uwagę na pielęgniarkę Betul w 1021. odcinku "Dziedzictwa"
W 1021 odcinku "Dziedzictwa" Sinan coraz uważniej będzie przyglądał się Kivancowi oraz jego relacji z pielęgniarką Betul. Kobieta opiekowała się mężczyzną w szpitalu po wypadku, do którego doszło w 1019 odcinku „Dziedzictwa”. Teraz prokurator zacznie podejrzewać, że ich znajomość może mieć znacznie głębszy charakter.
Sinan nie będzie obojętny na sytuację Kivanca. W 1020 odcinku „Dziedzictwa” zaczął już podejrzewać, że jego rywal może być zakochany w innej kobiecie. W kolejnym odcinku uwagę mężczyzny przyciągnie właśnie Betul.
W 1021. odcinku "Dziedzictwa" Kivanc będzie miał przed Aynur tajemnicę
Podejrzenia Sinana mogą mieć poważne konsekwencje dla związku Aynur i Kivanca. Kobieta wciąż pozostaje przy narzeczonym, który po wypadku potrzebuje jej wsparcia. Jednocześnie jej uczucia wobec Sinana nadal nie wygasły.
W 1021 odcinku „Dziedzictwa” sytuacja dodatkowo się skomplikuje, ponieważ Sinan zacznie szukać odpowiedzi na pytanie, co naprawdę łączy Kivanca z Betul. Prokurator będzie chciał ustalić, czy pielęgniarka jest jedynie osobą, która zajmowała się rannym mężczyzną, czy też ich relacja ma charakter uczuciowy.
"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1021
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1021. zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf