Dziedzictwo, odcinek 1017: Cennet przerwie namiętne chwile Nany i Poyraza! Nie pozwoli im być razem - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1017 - niedziela, 30.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1017 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Poyraz wciąż będą przebywać na kwarantannie, odizolowani od bliskich po złapaniu wirusa. I choć Kilicowi ogromnie będzie zależało na tym, aby być z żoną, to jednak nie będzie śpieszył się z wyznaniem jej miłości, co zacznie ją irytować. Do tego stopnia, że już sama go podpuści, aby w końcu jej to powiedział.

- To Aynur? - spyta Poyraz, gdy zobaczy jak Nana stuka w telefon.

- Piszemy ze sobą… Czasem jest tyle rzeczy, o których nie mówi się wprost… - sprowokuje go żona.

- Powinnyście porozmawiać. Milczenie potrafi więcej zniszczyć niż tysiąc złych słów. Człowiek powinien mówić o tym, co leży mu na sercu - poradzi jej Kilic.

Mimo, że w 1017 odcinku serialu "Dziedzictwo" sam będzie zachowywał się zupełnie na odwrót. Jednak wewnętrznie będzie ze sobą walczył.

- Może… jeszcze nie nadszedł właściwy moment... Ale ten czas przyjdzie. Bądź spokojna o Aynur - doda po chwili, czym wprawi Nanę w ogromne zmieszanie, bo sama już nie będzie wiedzieć, czy mówi faktycznie o niej, czy może o niej.

Poyraz zdecyduje się wyznać żonie miłość w 1017 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Do tego stopnia, że w 1017 odcinku serialu "Dziedzictwo" w końcu się odważy i wróci do ich wcześniejszego niedokończonego tematu, czym ogromnie ucieszy żonę.

- Dość tych krzyżówek... Skoro i tak jesteśmy tu razem… może rozwiążemy coś innego? - zaproponuje Poyraz.

- Co takiego? - spyta podekscytowana Nana.

- Nas.. Cały czas coś nas odciąga. Praca, sprawy do załatwienia, inni ludzie… A ja nie zdążyłem cię zapytać: jesteś szczęśliwa? Czujesz się tu dobrze? - spyta, a gdy żona potwierdzi, to od razu zacznie drążyć temat, aby mieć pewność, czy ona czuje to samo - Dobrze. To już coś. A co myślisz o mnie?

Wtedy w 1017 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zacznie wymieniać rzeczy, które go w nim irytują. Szczególnie, że sam otwarcie o to zapyta. Poyraz wytłumaczy jej swoje zachowanie, co już ich do siebie zbliży. A potem będzie tylko lepiej, gdy zacznie przechodzić do rzeczy!

- Cóż… ostatnio znowu rozpętałeś burzę. Nie słuchałeś mnie. To mnie denerwuje. Jesteś uparty. Nie pozwoliłeś nam odejść. Trzymałeś nas tutaj. Sprzeciwiłeś się wszystkim - wypomni mu Nana.

- Kocham wolność. A mimo to zatrzymałem cię przy sobie. Dostałem wtedy kamieniem w głowę, ale nie zrezygnowałem. Teraz jesteś moją żoną. Przyjąłem cię, mimo wszystkiego. Jesteś w moim łóżku… - zauważy Poyraz.

- Uważaj… jeszcze raz coś takiego powiesz i dostaniesz po głowie! - zagrozi mu żona.

- A to jest właśnie twoja zła cecha - wytknie jej mąż.

- Moje szaleństwo? - dopyta Nana.

- Nie. Twoje piękno - przyzna Kilic.

Matka Kilica pokrzyżuje mu plany w 1017 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 1017 odcinku serialu "Dziedzictwo" zapadnie cisza, którą po chwili przerwie poruszona Nana. A gdy mąż zacznie kontynuować, to już w ogóle.

- Co to znaczy? - dopyta go żona.

- To znaczy, że jesteś piękna. Nawet kiedy robisz najbardziej szalone rzeczy, nie da się na ciebie gniewać. Nie można ci się oprzeć. To twoja siła… i twoja broń. Wiesz, jak działasz na innych. Ale ja… ja po prostu jestem pod jej wpływem - wyzna jej mąż.

Wtedy w 1017 odcinku serialu "Dziedzictwo" ich wzrok się spotka, a oni będą tak blisko siebie jak nigdy. Wówczas będzie już o krok od wypowiedzenia tych 2 najważniejszych słów. Ale niestety przez Cennet one nie padną. Wszystko przez to, że w tej samej chwili matka Poyraza wejdzie do ich pokoju z posiłkiem, przez co szybko ich rozdzieli i przerwie tą piękną chwilę.

- Czas na posiłek - zapowie Cennet, która tym razem wcale nie zostawi im rzeczy przed drzwiami tylko bez wahania wejdzie do środka. A tym samym sprawi, że oboje jeszcze wciąż będą musieli z tym poczekać...

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