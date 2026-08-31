Ekstraklasa siatkarzy i powrót GKS Katowice. Kto będzie walczył o utrzymanie?

Nowa ekstraklasa dla zespołu GKS Katowice

Prowadzeni przez Emila Siewiorka siatkarze ze Śląska po roku w pierwszej lidze ponownie zagrają na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Powrót nie był łatwy, a drużyna musiała uporać się z presją po spadku, który nastąpił w trudnych okolicznościach po zmianie na stanowisku trenera pod koniec 2024 roku. Szkoleniowiec przyznaje, że wygranie finału pierwszej ligi z BBTS Bielsko-Biała mocno zbudowało mentalność zespołu. Ostatni sezon stanowił ogromne wyzwanie szkoleniowe, będąc pierwszą w pełni samodzielną kampanią w jego trenerskiej karierze. Obecnie śląski beniaminek skupia się wyłącznie na przygotowaniach do trudnej rywalizacji w siatkarskiej elicie.

Drużyna została zauważalnie wzmocniona nowymi zawodnikami, aby zrealizować podstawowy cel, jakim jest pozostanie w elicie. Szeregi klubu zasilili między innymi reprezentant Serbii Aleksa Batak, amerykański środkowy Matthew Knigge oraz sprawdzeni ligowcy: libero Szymon Gregorowicz i przyjmujący Jakub Szymański z kędzierzyńskiej Zaksy. Argentyński przyjmujący Gonzalo Quiroga rozpocznie z kolei swój szósty sezon w barwach śląskiej drużyny. Kibice liczą na zaciętą rywalizację o miejsce w podstawowym składzie, szczególnie na kluczowej pozycji rozgrywającego, gdzie zagraniczny zawodnik będzie konkurował z doświadczonym Grzegorzem Pająkiem. Ze względu na napięty kalendarz i zgrupowania kadr narodowych zagraniczni gracze dołączą do ekipy dopiero pod koniec września.

- Trzeba będzie wyjść na parkiet, żeby „leżące” na nim punkty podnieść i zabrać do tabeli. Powalczymy z każdym – powiedział PAP trener beniaminka Emil Siewiorek.

Jak GKS Katowice przetrwa trudny start?

Przygotowania do nowych rozgrywek przebiegają początkowo w nieco zmienionych warunkach infrastrukturalnych. Drużyna musiała tymczasowo opuścić swoją domową halę z powodu organizacji piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat dwudziestu. Zawodnicy trenują obecnie w innych obiektach, koncentrując się na wyczerpujących ćwiczeniach siłowych, które mają przygotować organizmy do wymagającego sezonu. Przenosiny wymusiły szybką adaptację do nowych warunków treningowych, jednak sztab szkoleniowy podchodzi do tego ze spokojem. Prawdziwą weryfikacją formy fizycznej i sportowej będą nadchodzące mecze sparingowe, w których drużyna ma szlifować taktykę i budować odpowiednie zgranie.

Budowa konkurencyjnego składu wiązała się z różnymi wyzwaniami, w tym finansowymi ograniczeniami oraz bardzo wczesnym i niezwykle dynamicznym okresem transferowym. Sukces organizacyjny klubu polega na regularnym powracaniu do niego sprawdzonych zawodników, co dobitnie świadczy o zaufaniu do zarządu. Mimo że rynek zawodniczy zaczął się jeszcze w grudniu, klub zdołał skompletować solidny zespół na miarę oczekiwań. Płynność finansowa i świetna organizacja stają się potężnymi atutami zespołu, pozwalającymi przyciągać sprawdzone talenty do śląskiej stolicy. Odpowiednie zaplecze oraz determinacja w działaniu mogą okazać się niezwykle cenną przewagą w walce o ligowe punkty.