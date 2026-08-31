Splątane losy, odcinek 37: Burak zaczyna podejrzewać, że Yasemin czuje do niego coś więcej. Padnie ważne pytanie [ZDJĘCIA]

Burak sprzeciwi się Meltem w 37. odcinku "Splątanych losów"

W 37. odcinku „Splątanych losów” Yasemin będzie chciała odnaleźć wyniki badań jednej z pacjentek. Problem w tym, że dokumenty zostaną ukryte przez Ezgi. Ich brak szybko wykorzysta Meltem, która będzie chciała postawić Yasemin w złym świetle.

Lekarka ponownie zachowa się wobec niej w niewłaściwy sposób i spróbuje ją poniżyć. Nie pozostanie bez reakcji Buraka. Mężczyzna stanowczo sprzeciwi się zachowaniu Meltem i nie pozwoli, by Yasemin była traktowana w taki sposób. Burak poradzi jej również, aby zgłosiła niewłaściwe zachowanie lekarki.

W 37. odcinku „Splątanych losów” Burak zapyta Yasemin o ich relację

Burak coraz wyraźniej dostrzega, że zachowanie Meltem nie jest przypadkowe. W 37. odcinku „Splątanych losów” wyjaśni Yasemin, że jego zdaniem lekarka jest o niego zazdrosna.

Sytuacja stanie się jednak jeszcze bardziej interesująca, gdy Burak zacznie pytać o jego własną relację z Yasemin. Mężczyzna będzie chciał wiedzieć, czy rzeczywiście łączy ich wyłącznie przyjaźń.

Kerem uwierzy w słowa Meltem w 37. odcinku „Splątanych losów”

W 37. odcinku „Splątanych losów” pojawi się również Kerem, który będzie rozmawiał z Cemem o Yasemin. Mężczyzna przyzna, że ucieszyła go sugestia Meltem, jakoby pielęgniarka była nim zainteresowana.

Cem szybko ostudzi jednak jego entuzjazm. Ostrzeże Kerema, że Meltem może nim manipulować. Jego zdaniem kobieta może celowo podsycać zainteresowanie Kerema Yasemin, ponieważ sama jest zazdrosna o Buraka. Kerem będzie więc musiał zastanowić się, czy rzeczywiście może ufać słowom Meltem.

Münevver w 37. odcinku „Splątanych losów” postanowi odnaleźć Pakize

W 37. odcinku „Splątanych losów” ważne wydarzenia czekają również Münevver. Kobieta zabierze Mine na spacer. Podczas rozmowy z Halilem dowie się, że Ayfer odwiedziła ją i stanęła w jego obronie. Münevver nie zamierza jednak dłużej czekać. Postanowi odnaleźć Pakize oraz Yasemin. Jej decyzja ma związek z tajemnicą, która od dawna dzieli ją z Halilem.

W 36. odcinku „Splątanych losów” Ayfer przyszła do rezydencji i poprosiła Münevver, aby wybaczyła Halilowi. Przypomniała jej wówczas, że mężczyzna przez całe życie był jej oddany. Teraz Münevver podejmie decyzję, która może doprowadzić do przełomowych wydarzeń.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 37. odcinka

Odcinek 37. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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