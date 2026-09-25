„Dziedzictwo” odc. 1038 - streszczenie

Poyraz jest przekonany, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu, i chce udowodnić winę pomocnika. Kiedy jednak wychodzi na jaw, że Mert jedynie pomagał Nazli, Poyraz żałuje, że zwątpił w uczciwość przyjaciela. Dzięki nowym lekom Sahin powoli odzyskuje pamięć i przypomina sobie część wydarzeń z dnia wypadku, co przeraża Cansel. Aynur odwiedza Sinana i mówi mu, że Ezgi go oszukiwała.

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„Dziedzictwo” odc. 1039 - streszczenie

Sahin coraz więcej pamięta. Poyraz zastawia pułapkę na Semiha i wmawia mu, że za całą sprawą stoi Mert. Semih daje się nabrać, ale Sahin przypomina sobie, że to właśnie Semih podrzucił Poyrazowi narkotyki. Zdemaskowany mężczyzna wpada w panikę i decyduje się na desperacki krok. Wściekła Ezgi wpada do Sinana i wyjawia mu, że Isil tylko udaje sparaliżowaną, choć w rzeczywistości może chodzić. Sinan postanawia sprawdzić, czy mówi prawdę.

„Dziedzictwo” odc. 1040 - streszczenie

Semih przyznaje, że to przez niego Poyraz trafił do więzienia. Wyznaje też, że zaatakował i porwał Sahina. Poyraz rusza na poszukiwania brata, a Nana pomaga mu odnaleźć kryjówkę Semiha. Ezgi chce porozmawiać z Aynur, ale niespodziewanie pada ofiarą ataku nożownika. Tymczasem Isil postanawia wyprowadzić się z domu Sinana.

„Dziedzictwo” odc. 1041 - streszczenie

Nana wzywa karetkę do nieprzytomnego Sahina. Semih ucieka, wcześniej raniąc Poyraza nożem w plecy. Obaj bracia trafiają do szpitala. Semih zwraca się o pomoc do Cansel, choć rodzina pilnie ją obserwuje i nie ufa już siostrze zdrajcy. Aynur planuje kolację dla Sinana, by zrekompensować mu nieudaną wizytę w restauracji. Isil nie może skontaktować się z Ezgi, więc idzie do niej i znajduje ciało niedoszłej synowej.

„Dziedzictwo” odc. 1042 - streszczenie

W domu Sinana gaśnie prąd. Prokurator zapala świece i chce wyznać Aynur swoje uczucia, lecz niespodziewanie do drzwi puka policja. Funkcjonariuszka zabiera gosposię na komendę, by przesłuchać ją w sprawie zabójstwa Ezgi. Sinan próbuje dowiedzieć się czegoś o śledztwie, ale prokurator Baran, który je prowadzi, wyraźnie okazuje mu niechęć. Poyraz i Nana jadą na spotkanie z Semihem. Na miejscu pojawia się również komisarz Rustem i aresztuje mężczyznę. Cansel boi się, że brat ją wyda, ale Semih chroni ją podczas konfrontacji na komisariacie i zapewnia, że o niczym nie wiedziała. Cennet nie wierzy w niewinność synowej. Ma nadzieję, że prawda wyjdzie na jaw, gdy Sahin wybudzi się ze śpiączki.

„Dziedzictwo” odcinki 1038-1042: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień