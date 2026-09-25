„Akacjowa 38” odc. 965 - streszczenie

Lolita wraca na Akacjową, a Antonito chce wreszcie pobyć z nią sam na sam. Jej koleżanki zamierzają jednak opowiedzieć jej, co działo się pod jej nieobecność. Podczas przyjęcia u doktora Higinia Rosina na widok Marii wpada w taką panikę, że postanawia wrócić do domu i więcej z niego nie wychodzić. Felipe chce powierzyć zarządzanie majątkiem Lucii jej wujowi Joaquinowi.

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„Akacjowa 38” odc. 966 - streszczenie

Ksiądz Telmo dowiaduje się od przeora, że Lucia odziedziczyła po markizie kolekcję sztuki sakralnej, którą arystokrata obiecał kościołowi. Przeor naciska, aby Telmo przekonał ją do oddania zbiorów Zakonowi Chrystusa Leżącego. W mieście pojawiają się też plakaty ośmieszające Servanda. Zaniepokojona Lolita postanawia zerwać je wszystkie, zanim Servando je zobaczy.

„Akacjowa 38” odc. 967 - streszczenie

Rosina zachowuje się dziwnie i nie pozwala domownikom wychodzić z domu. Gdy Susana naciska, Rosina przyznaje, że łączy ją z Marią, służącą doktora, niewyjaśniona sprawa z przeszłości. Liberto dowiaduje się w szpitalu, że nikt nie zna doktora Baeza. Ramon irytuje Trini swoją nadopiekuńczością, a Joaquin wyznaje Felipe, że przez całe życie pracował dla markizów Valmez. Markiza de Urrutia krytykuje biżuterię Samuela i nie chce jej kupić. Fabiana i Agustina zrywają z murów plakaty z wizerunkiem Servanda.

„Akacjowa 38” odc. 968 - streszczenie

Samuel niszczy klejnoty, których nie kupiła markiza de Urrutia. Trini i Lolita zmagają się z silnym bólem brzucha. Rosina wyjawia Susanie, że Maria była kochanką Maximiliana, zanim sama poślubiła jego. Maria służyła też w domu rodziców Maximiliana, gdzie Rosina źle ją traktowała. Lucia odkrywa, że jest córką markiza de Valmez, i mimo sprzeciwu Joaquina przekazuje Samuelowi znaczną kwotę na spłatę pierwszej raty długu w banku. Maria namawia Casildę, by nie pozwoliła Rosinie sobą rządzić, ale Fabiana jest temu przeciwna.

„Akacjowa 38” odc. 969 - streszczenie

Susana wciela w życie plan pozbycia się Marii. Udaje, że została okradziona, a Cesareo dyskretnie wkłada zwitek pieniędzy do kieszeni służącej. Rosina prosi Higinia, by ją zwolnił. Wkrótce Higinio wyznaje Marii, że przegrał w karty 50 peset. Lucia mówi Samuelowi, że jest córką de Valmezów.

„Akacjowa 38” odcinki 965-969: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień