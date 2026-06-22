"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 964

Serial "Dziedzictwo" w ostatnim czasie mocno namieszał w losach znanych nam postaci, fundując im serię naprawdę trudnych momentów. Cały zespół z ogromnym trudem żegnał się z odchodzącymi Feritem oraz Volkanem, podczas gdy Sinan wyjawił Aynur prawdę o śmierci swojego brata i szybko pożałował tej szczerości. Nana i Poyraz odkryli spisek Cansel, która próbowała potajemnie nagrywać ich prywatne rozmowy, co ostatecznie zakończyło się dla niej głośną i publiczną reprymendą. Mężczyzna wręczył też Nanie efektowny naszyjnik, żeby uciąć wszelkie rodzinne spekulacje, a jego niezwykle autentyczne zachowanie całkowicie zaskoczyło samą zainteresowaną. Mimo tych wszystkich wysiłków Nanie wciąż nie udało się jednak przekonać do siebie Cennet. Pora zatem sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek tej historii.

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"Dziedzictwo" odc. 964 - streszczenie

Nana podejmuje kolejne kroki, aby w końcu zyskać akceptację ze strony rodziny Poyraza, jednak jej wysiłki napotykają na silny opór. Cennet oraz Cansel nie zamierzają ułatwiać jej zadania i przy każdej możliwej okazji starają się ją publicznie upokorzyć. W tym samym czasie w innym wątku dochodzi do rywalizacji zawodowej, ponieważ Czarna i Ibrahim zaczynają ze sobą konkurować o prestiżową posadę komisarza. Z kolei Aynur dokonuje istotnego odkrycia i dowiaduje się, że Can postanowił wrócić pod opiekę swojej matki. Najbardziej zaskakującym momentem jest jednak odnalezienie przez Nanę listu, który wyszedł spod ręki Poyraza. Po przeczytaniu jego treści bohaterka zaczyna podejrzewać, że mężczyzna naprawdę darzy ją głębokim uczuciem.

"Dziedzictwo" odc. 964 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy regularnie śledzą losy bohaterów tej tureckiej produkcji, nie muszą się martwić o żadne zmiany w ramówce. Serial jest emitowany codziennie w stałym pasmie, co pozwala bez trudu orientować się w skomplikowanych relacjach Nany i pozostałych mieszkańców rezydencji. Warto przygotować się na nadchodzącą emisję, by sprawdzić, jak potoczą się losy listu odnalezionego w pokoju. Odcinek numer 964 zostanie pokazany 30 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to opowieść, która na przestrzeni kilku sezonów przeszła ogromną metamorfozę, zmieniając swoich głównych bohaterów i wprowadzając zupełnie nowe wątki. Choć wszystko zaczęło się od historii Seher i Yamana, obecnie to Nana i Poyraz grają pierwsze skrzypce w tej pełnej rodzinnych tajemnic sadze. Serial niezmiennie trzyma w napięciu dzięki licznym intrygom oraz trudnym wyborom, przed którymi stają postacie szukające swojego miejsca w świecie. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a za sukcesem tym stoi zgrany zespół aktorski. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)