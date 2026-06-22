"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 901

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły wiele niespodziewanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu mieszkańców kamienicy. Blanca ostatecznie zdecydowała się na wstąpienie do klasztoru, mimo że Diego w końcu zaczął dawać wiarę jej słowom o narodzinach chłopca. W kawiarni doszło do groźnego incydentu, gdy Flora przez przypadek poczęstowała El Penę biszkoptem z trutką na szczury, narażając siebie i Inigo na poważne konsekwencje. Z kolei Agustina odkryła smutną prawdę o pułkowniku Valverde, który zaczął niepokojąco tracić wzrok. W tym samym czasie Trini, don Ramon i Antonito spakowali walizki i wyruszyli w zaplanowaną podróż do Paryża. Zobaczmy zatem, co przyniesie kolejny odcinek tej opowieści.

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"Akacjowa 38" odc. 901 - streszczenie

Arturo mierzy się z coraz poważniejszymi problemami ze wzrokiem, jednak robi wszystko, aby nikt z jego bliskich nie zauważył tej słabości. O jego pogarszającym się stanie zdrowia wie wyłącznie wierna służąca, Agustina, która staje się powierniczką tej trudnej tajemnicy. W tym samym czasie Cristina Novoa prowadzi swoją własną grę, udając szczere zwierzenia przed sąsiadkami Ursuli. Kobieta ma nadzieję, że dzięki pozornej otwartości uda jej się wyciągnąć od nich najbardziej skrywane sekrety i grzechy. Z kolei Flora wpada w panikę w związku z niepewnym losem, jaki spotkał prawdziwego Inigo. Bohaterka odkrywa przerażający fakt dotyczący działania trucizny, która zaczyna przynosić śmiertelne skutki dopiero po upływie trzech dni.

"Akacjowa 38" odc. 901 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści z pewnością nie chcą przegapić momentu, w którym tajemnice mieszkańców kamienicy zaczną wychodzić na jaw. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby na spokojnie zasiąść przed telewizorem i zobaczyć dalsze losy barwnych postaci. Stacja przygotowała emisję tak, aby każdy mógł śledzić nowe wątki tuż przed wieczornym odpoczynkiem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 30 czerwca 2026 roku. Spotkanie z bohaterami rozpocznie się na antenie TVP1 dokładnie o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimatyczne produkcje kostiumowe z początku XX wieku, ta propozycja z pewnością przypadnie Wam do gustu. Madrycka kamienica tętni życiem, a losy jej lokatorów z różnych sfer społecznych tworzą barwną i często bolesną mozaikę zdarzeń pełną miłości oraz intryg. To jedna z tych telenowel, które przyciągają nie tylko dopracowanym scenariuszem, ale też niezwykłą dbałością o historyczne detale i piękne scenografie. W Polsce produkcja ta stała się prawdziwym hitem, gromadząc przed odbiornikami rzesze osób zainteresowanych dawnym stylem życia i wielkimi dramatami. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)