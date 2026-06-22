"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 962

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" atmosfera mocno się zagęściła wokół rodzinnych uroczystości, które przyniosły zupełnie niespodziewane zwroty akcji. Cennet, widząc w Sibel idealną kandydatkę na synową, postanowiła zorganizować dla niej huczne urodziny z udziałem wszystkich bliskich. To radosne spotkanie przerodziło się jednak w prawdziwy skandal, gdy Poyrazowi przypadkowo wypadły z kieszeni obrączki, co zmusiło go i Nanę do wyznania prawdy o ich małżeństwie. Szokująca wiadomość wywołała skrajne reakcje, bo choć rodzeństwo po cichu gratulowało parze, to Cennet kategorycznie odmówiła akceptacji tego faktu. Podczas gdy Cansel i Sibel już zaczęły knuć, jak rozbić ten związek, Ferit i Volkan spędzali ostatnie chwile w towarzystwie reszty ekipy. Czas zatem sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania postawi przed bohaterami los w kolejnej odsłonie tej opowieści.

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"Dziedzictwo" odc. 962 - streszczenie

Can staje się świadkiem wymiany zdań między Aynur a Sinanem, z której dowiaduje się o możliwym aresztowaniu swojej matki. Dziecko, chcąc za wszelką cenę uratować kobietę przed więzieniem, ucieka z mieszkania z zamiarem oczyszczenia jej z postawionych zarzutów. Niestety wyprawa kończy się nieszczęśliwie, ponieważ chłopiec upada na placu budowy i zostaje pozbawiony przytomności, co zmusza policję do rozpoczęcia szeroko zakrojonych poszukiwań. Równolegle Cennet udaje przed bliskimi ciężki stan zdrowia, mając nadzieję, że wymusi w ten sposób na Poyrazie deklarację o rozwodzie z Naną. Jej intryga szybko wychodzi jednak na jaw dzięki czujności Nazli, która demaskuje kłamstwa matki. Niechętne nastawienie Cansel i Cennet sprawia, że Nana czuje się w nowym otoczeniu całkowicie niechciana, a Cansel planuje udowodnić, że związek pary ma jedynie charakter formalny.

"Dziedzictwo" odc. 962 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielbiciele tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym losy ich ulubionych bohaterów doczekają się kontynuacji na małym ekranie. Telewizja Polska regularnie emituje kolejne części tej opowieści, dbając o stałą porę nadawania dla swoich odbiorców. Aby zapoznać się z najnowszymi perypetiami Nany i Poyraza, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Premiera została zaplanowana na konkretny dzień tygodnia, co pozwoli śledzić rozwój wypadków bez zbędnych opóźnień. Odcinek numer 962 zostanie wyemitowany 28 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Produkcja ta od lat przyciąga przed ekrany osoby lubiące historie o trudnych życiowych wyborach i bolesnych stratach. Choć na przestrzeni kolejnych sezonów w obsadzie zaszły spore zmiany, a opowieść o Yamanie i Seher dobiegła końca, nowi bohaterowie równie skutecznie skupiają na sobie uwagę. Obecnie fabuła koncentruje się na relacji Nany i Poyraza, którzy wspólnie stawiają czoła licznym rodzinnym intrygom i niechęci ze strony najbliższych. Tytuł ten łączy w sobie elementy dramatu obyczajowego z wątkami dotyczącymi poszukiwania własnego miejsca w świecie. W obsadzie tego serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)