"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 962

Spis treści
W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" atmosfera mocno się zagęściła wokół rodzinnych uroczystości, które przyniosły zupełnie niespodziewane zwroty akcji. Cennet, widząc w Sibel idealną kandydatkę na synową, postanowiła zorganizować dla niej huczne urodziny z udziałem wszystkich bliskich. To radosne spotkanie przerodziło się jednak w prawdziwy skandal, gdy Poyrazowi przypadkowo wypadły z kieszeni obrączki, co zmusiło go i Nanę do wyznania prawdy o ich małżeństwie. Szokująca wiadomość wywołała skrajne reakcje, bo choć rodzeństwo po cichu gratulowało parze, to Cennet kategorycznie odmówiła akceptacji tego faktu. Podczas gdy Cansel i Sibel już zaczęły knuć, jak rozbić ten związek, Ferit i Volkan spędzali ostatnie chwile w towarzystwie reszty ekipy. Czas zatem sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania postawi przed bohaterami los w kolejnej odsłonie tej opowieści.
"Dziedzictwo" odc. 962 - streszczenie
Can staje się świadkiem wymiany zdań między Aynur a Sinanem, z której dowiaduje się o możliwym aresztowaniu swojej matki. Dziecko, chcąc za wszelką cenę uratować kobietę przed więzieniem, ucieka z mieszkania z zamiarem oczyszczenia jej z postawionych zarzutów. Niestety wyprawa kończy się nieszczęśliwie, ponieważ chłopiec upada na placu budowy i zostaje pozbawiony przytomności, co zmusza policję do rozpoczęcia szeroko zakrojonych poszukiwań. Równolegle Cennet udaje przed bliskimi ciężki stan zdrowia, mając nadzieję, że wymusi w ten sposób na Poyrazie deklarację o rozwodzie z Naną. Jej intryga szybko wychodzi jednak na jaw dzięki czujności Nazli, która demaskuje kłamstwa matki. Niechętne nastawienie Cansel i Cennet sprawia, że Nana czuje się w nowym otoczeniu całkowicie niechciana, a Cansel planuje udowodnić, że związek pary ma jedynie charakter formalny.
"Dziedzictwo" odc. 962 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielbiciele tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym losy ich ulubionych bohaterów doczekają się kontynuacji na małym ekranie. Telewizja Polska regularnie emituje kolejne części tej opowieści, dbając o stałą porę nadawania dla swoich odbiorców. Aby zapoznać się z najnowszymi perypetiami Nany i Poyraza, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Premiera została zaplanowana na konkretny dzień tygodnia, co pozwoli śledzić rozwój wypadków bez zbędnych opóźnień. Odcinek numer 962 zostanie wyemitowany 28 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.
Polecany artykuł:
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Produkcja ta od lat przyciąga przed ekrany osoby lubiące historie o trudnych życiowych wyborach i bolesnych stratach. Choć na przestrzeni kolejnych sezonów w obsadzie zaszły spore zmiany, a opowieść o Yamanie i Seher dobiegła końca, nowi bohaterowie równie skutecznie skupiają na sobie uwagę. Obecnie fabuła koncentruje się na relacji Nany i Poyraza, którzy wspólnie stawiają czoła licznym rodzinnym intrygom i niechęci ze strony najbliższych. Tytuł ten łączy w sobie elementy dramatu obyczajowego z wątkami dotyczącymi poszukiwania własnego miejsca w świecie. W obsadzie tego serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)