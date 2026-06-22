"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 962

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-22 8:16

W nadchodzącym odcinku serialu "Dziedzictwo" o numerze 962 sytuacja rodzinna mocno się skomplikuje, gdy młody Can podsłucha niepokojącą rozmowę dotyczącą jego matki. Chłopiec podejmie ryzykowną próbę pomocy bliskiej osobie, co narazi go na niebezpieczeństwo poza domem. W tym samym czasie w rezydencji Poyraza trwają manipulacje, które mają na celu zakończenie jego relacji z Naną.

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" atmosfera mocno się zagęściła wokół rodzinnych uroczystości, które przyniosły zupełnie niespodziewane zwroty akcji. Cennet, widząc w Sibel idealną kandydatkę na synową, postanowiła zorganizować dla niej huczne urodziny z udziałem wszystkich bliskich. To radosne spotkanie przerodziło się jednak w prawdziwy skandal, gdy Poyrazowi przypadkowo wypadły z kieszeni obrączki, co zmusiło go i Nanę do wyznania prawdy o ich małżeństwie. Szokująca wiadomość wywołała skrajne reakcje, bo choć rodzeństwo po cichu gratulowało parze, to Cennet kategorycznie odmówiła akceptacji tego faktu. Podczas gdy Cansel i Sibel już zaczęły knuć, jak rozbić ten związek, Ferit i Volkan spędzali ostatnie chwile w towarzystwie reszty ekipy. Czas zatem sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania postawi przed bohaterami los w kolejnej odsłonie tej opowieści.

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"Dziedzictwo" odc. 962 - streszczenie

Can staje się świadkiem wymiany zdań między Aynur a Sinanem, z której dowiaduje się o możliwym aresztowaniu swojej matki. Dziecko, chcąc za wszelką cenę uratować kobietę przed więzieniem, ucieka z mieszkania z zamiarem oczyszczenia jej z postawionych zarzutów. Niestety wyprawa kończy się nieszczęśliwie, ponieważ chłopiec upada na placu budowy i zostaje pozbawiony przytomności, co zmusza policję do rozpoczęcia szeroko zakrojonych poszukiwań. Równolegle Cennet udaje przed bliskimi ciężki stan zdrowia, mając nadzieję, że wymusi w ten sposób na Poyrazie deklarację o rozwodzie z Naną. Jej intryga szybko wychodzi jednak na jaw dzięki czujności Nazli, która demaskuje kłamstwa matki. Niechętne nastawienie Cansel i Cennet sprawia, że Nana czuje się w nowym otoczeniu całkowicie niechciana, a Cansel planuje udowodnić, że związek pary ma jedynie charakter formalny.

"Dziedzictwo" odc. 962 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielbiciele tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym losy ich ulubionych bohaterów doczekają się kontynuacji na małym ekranie. Telewizja Polska regularnie emituje kolejne części tej opowieści, dbając o stałą porę nadawania dla swoich odbiorców. Aby zapoznać się z najnowszymi perypetiami Nany i Poyraza, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Premiera została zaplanowana na konkretny dzień tygodnia, co pozwoli śledzić rozwój wypadków bez zbędnych opóźnień. Odcinek numer 962 zostanie wyemitowany 28 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Produkcja ta od lat przyciąga przed ekrany osoby lubiące historie o trudnych życiowych wyborach i bolesnych stratach. Choć na przestrzeni kolejnych sezonów w obsadzie zaszły spore zmiany, a opowieść o Yamanie i Seher dobiegła końca, nowi bohaterowie równie skutecznie skupiają na sobie uwagę. Obecnie fabuła koncentruje się na relacji Nany i Poyraza, którzy wspólnie stawiają czoła licznym rodzinnym intrygom i niechęci ze strony najbliższych. Tytuł ten łączy w sobie elementy dramatu obyczajowego z wątkami dotyczącymi poszukiwania własnego miejsca w świecie. W obsadzie tego serialu występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Mężczyzna z zarostem, w białej koszulce i oliwkowej kurtce, spogląda w prawą stronę, na tle niebieskiego obrazu z żółtym okręgiem. To postać z serialu Dziedzictwo, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
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