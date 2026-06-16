"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 958

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-16 9:11

W nadchodzącym 958. odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu, próbując uniknąć zbliżających się konsekwencji prawnych. Nad bohaterką wisi realna groźba opuszczenia kraju, co staje się źródłem napięć między nią a osobami, które chcą jej pomóc. Poyraz podejmuje gorączkowe starania, aby znaleźć rozwiązanie pozwalające kobiecie uniknąć deportacji i pozostać w Turcji.

Ostatnie dni w serialu "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem niespodziewanych problemów oraz bolesnych konsekwencji dawnych decyzji. Sinan pomógł Aynur, choć był na nią zły za lekceważenie jego rad, a Adalet wymusiła na niej obietnicę zerwania tej znajomości. Beztroska Nany, Yusufa i Poyraza prysnęła w momencie, gdy po donosie Sibel bohaterka została aresztowana za nielegalny pobyt w kraju. Mimo interwencji Ferita sytuacja wydawała się beznadziejna, bo Sinan nie dostrzegł żadnej możliwości uniknięcia nadchodzącej deportacji. W tej dramatycznej chwili Nana zdecydowała się poprosić o wsparcie Poyraza, licząc na jego pomocną dłoń. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 958 - streszczenie

Nana podejmuje desperacką próbę ucieczki, jednak jej plany zostają ostatecznie udaremnione przez Czarną. W wyniku tych zdarzeń kobieta staje w obliczu przymusowej deportacji, co stawia jej przyszłość pod dużym znakiem zapytania. Poyraz nie zamierza się jednak poddawać i z dużym zaangażowaniem szuka skutecznego sposobu, by Nana mogła legalnie pozostać na terytorium Turcji. W tym samym czasie Sinan otrzymuje bardzo interesującą propozycję pracy na jednej z uczelni w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo komendant składa mu ofertę stałego zatrudnienia na miejscu, co zmusza prokuratora do podjęcia ważnej decyzji zawodowej. Ostatecznie Sinan ku zdziwieniu otoczenia postanawia odrzucić zagraniczny wyjazd i zostać w Stambule.

"Dziedzictwo" odc. 958 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Przygotowania do emisji najnowszego odcinka idą pełną parą, a wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje rozwinięcia wątków związanych z Naną i Sinanem. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego momentu w tej opowieści. Produkcja jest regularnie emitowana na głównej antenie publicznego nadawcy, zapewniając stały dostęp do losów bohaterów. Odcinek numer 958 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany 24 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany osoby szukające wciągających historii o miłości i rodzinnych zawiłościach. Choć na przestrzeni sezonów obsada ulegała zmianom, a losy początkowych bohaterów bywały tragiczne, scenarzyści wciąż dbają o nowe, angażujące wątki. Obecnie historia skupia się na relacji Nany i Poyraza, którzy wspólnie stawiają czoła przeciwnościom losu w Stambule. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi produkcje pełne poświęcenia i trudnych wyborów życiowych. W obsadzie tego serialu występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Dziedzictwo: streszczenie odcinka 958
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