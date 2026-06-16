"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 958

Ostatnie dni w serialu "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem niespodziewanych problemów oraz bolesnych konsekwencji dawnych decyzji. Sinan pomógł Aynur, choć był na nią zły za lekceważenie jego rad, a Adalet wymusiła na niej obietnicę zerwania tej znajomości. Beztroska Nany, Yusufa i Poyraza prysnęła w momencie, gdy po donosie Sibel bohaterka została aresztowana za nielegalny pobyt w kraju. Mimo interwencji Ferita sytuacja wydawała się beznadziejna, bo Sinan nie dostrzegł żadnej możliwości uniknięcia nadchodzącej deportacji. W tej dramatycznej chwili Nana zdecydowała się poprosić o wsparcie Poyraza, licząc na jego pomocną dłoń. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 958 - streszczenie

Nana podejmuje desperacką próbę ucieczki, jednak jej plany zostają ostatecznie udaremnione przez Czarną. W wyniku tych zdarzeń kobieta staje w obliczu przymusowej deportacji, co stawia jej przyszłość pod dużym znakiem zapytania. Poyraz nie zamierza się jednak poddawać i z dużym zaangażowaniem szuka skutecznego sposobu, by Nana mogła legalnie pozostać na terytorium Turcji. W tym samym czasie Sinan otrzymuje bardzo interesującą propozycję pracy na jednej z uczelni w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo komendant składa mu ofertę stałego zatrudnienia na miejscu, co zmusza prokuratora do podjęcia ważnej decyzji zawodowej. Ostatecznie Sinan ku zdziwieniu otoczenia postanawia odrzucić zagraniczny wyjazd i zostać w Stambule.

"Dziedzictwo" odc. 958 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Przygotowania do emisji najnowszego odcinka idą pełną parą, a wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje rozwinięcia wątków związanych z Naną i Sinanem. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego momentu w tej opowieści. Produkcja jest regularnie emitowana na głównej antenie publicznego nadawcy, zapewniając stały dostęp do losów bohaterów. Odcinek numer 958 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany 24 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany osoby szukające wciągających historii o miłości i rodzinnych zawiłościach. Choć na przestrzeni sezonów obsada ulegała zmianom, a losy początkowych bohaterów bywały tragiczne, scenarzyści wciąż dbają o nowe, angażujące wątki. Obecnie historia skupia się na relacji Nany i Poyraza, którzy wspólnie stawiają czoła przeciwnościom losu w Stambule. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi produkcje pełne poświęcenia i trudnych wyborów życiowych. W obsadzie tego serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)