Argasiński uratuje Olka z opresji. Zaskakująca propozycja w nowym sezonie "M jak miłość"

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-31 14:47

W nadchodzącym sezonie "M jak miłość" Argasiński (w tej roli Karol Strasburger) poważnie zaniepokoi się stanem Olka (Maurycy Popiel). Konflikt z Sowińskim (Mikołaj Krawczyk) mocno nadszarpnie pewność siebie Chodakowskiego, co wpłynie na jego pracę. W 1938. odcinku po wakacjach Jerzy nie wytrzyma i zaproponuje zdecydowane kroki przeciwko Aleksandrowi (Mikołaj Krawczyk). Co dokładnie zaplanuje?

Lekarze Olek i Jerzy Argasiński rozmawiają w gabinecie. O ich relacji w M jak miłość przeczytasz na Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Argasiński uratuje Olka z opresji. Zaskakująca propozycja w nowym sezonie "M jak miłość"

Argasiński oceni stan Olka w 1938. odcinku "M jak miłość"

W 1938. odcinku serialu, tuż po wakacyjnej przerwie, Argasiński dokładnie przyjrzy się dokumentacji medycznej siostry Sowińskiego. Jak informuje serwis swiatseriali.interia.pl, Jerzy potwierdzi diagnozę profesora Sadurskiego, stwierdzając, że zabieg, w którym asystował Chodakowski, przebiegł bez zarzutu. Z dokumentów będzie jasno wynikać, że Olek dołożył wszelkich starań, by pomóc Ewie (Karolina Dryzner).

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– Potwierdzam opinię profesora Sadurskiego - zabieg został przeprowadzony prawidłowo, nie ma mowy o błędzie lekarskim. Wręcz przeciwnie - zostało zrobione wszystko co możliwe, żeby pomóc pacjentce.

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Pomimo pomyślnej opinii, Olek nie zazna spokoju. Sytuacja ta mocno zmartwi Jerzego, który zauważy, że wybitny lekarz zaczyna wątpić we własne kompetencje i traci pewność siebie.

– Niedobrze, że tracisz pewność siebie, podważasz swoją fachowość, kompetencje, swój dorobek... Co się z tobą dzieje?

Chodakowski zwierzy się Argasińskiemu ze swoich obaw przed Sowińskim

To właśnie w tym momencie Olek zdecyduje się na szczerość wobec teścia. Nie będzie w stanie dłużej ukrywać, że spór z Sowińskim dewastuje jego psychikę i wpływa na zawodową rutynę. Nerwowe zachowanie młodego lekarza stanie się dla Jerzego jasnym sygnałem ostrzegawczym.

Kłopoty z koncentracją i narastająca podejrzliwość wobec otoczenia sprawią, że leczenie pacjentów zejdzie na dalszy plan, a myśli Olka zdominuje wyłącznie osoba Aleksandra.

– Do tego zaczynam mieć problemy z koncentracją, tracę zaufanie do innych lekarzy, pracowników… I zamiast myśleć o pacjentach, zastanawiam się, co ten oszołom jeszcze wymyśli

Jerzy wesprze Olka w konfrontacji z Aleksandrem po wakacjach

Widząc pogarszający się stan zięcia, Argasiński postanowi działać. Podsunie mu radykalny pomysł, by spór z Sowińskim przekazać w ręce prawników oraz władz kliniki. Zaproponuje też swoją osobistą interwencję u kłopotliwego przeciwnika, co spotka się z kategorycznym oporem Olka, chroniącego rodzinę przed zamieszaniem.

– Sowiński to mściwy drań, nie chciałbym, żeby ktokolwiek poza mną mieszał się w ten konflikt, a zwłaszcza ktoś z rodziny…

Choć początkowo sceptyczny, Chodakowski obieca teściowi ponowne rozważenie sprawy. Szczera rozmowa uświadomi mu bowiem, że sam nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem i potrzebuje wsparcia.

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