Igor zawalczy o uzależnioną córkę w "Na Wspólnej". Julka obwini byłego chłopaka i uniknie odwyku

Dramatyczne kroki Igora. Odcinek 4267 "Na Wspólnej" przyniesie próbę ocalenia córki

W 4267. odcinku serialu „Na Wspólnej” Igor postanowi stanowczo zadziałać w sprawie narastającego problemu narkotykowego Julki. Pomimo groźby targnięcia się na swoje życie ze strony zdemaskowanej córki, zdesperowany ojciec nie ustąpi w dążeniach do wysłania jej na odwyk. Zrozumie, że sytuacja wymyka się spod kontroli, a stopień uzależnienia nastolatki jest już alarmujący.

Pamiętając sukces przymusowego leczenia swojej partnerki Anki (Sonia Mietielica), Igor uzna to rozwiązanie za najlepsze wyjście. Podejmie radykalną decyzję o zamknięciu Julki w domu, chcąc wymusić na niej podjęcie leczenia odwykowego. Dziewczyna jednak pozostanie głucha na argumenty ojca, całkowicie wypierając istnienie problemu.

Julka zmanipuluje ojcem w 4267. odcinku "Na Wspólnej". Leon kozłem ofiarnym

W 4267. odcinku „Na Wspólnej”, w obliczu nieustępliwości Igora drążącego temat narkotyków, sprytna nastolatka postanowi zmienić strategię i obwinić o wszystko Leona. W przeciwieństwie do lojalnych wobec niej Leona i Maćka, którzy chronili jej sekret przed ojcem, Julka bez skrupułów wskaże byłego chłopaka jako osobę, która pierwsza podała jej używki.

W swojej zmanipulowanej wersji wydarzeń w 4267. odcinku „Na Wspólnej”, Julka przemilczy kluczowe fakty dotyczące zachowania Juszczyka. Nie wspomni Igorowi, że to nie Leon ponosi winę za jej nałóg, że chłopak próbował odwieść ją od zażywania narkotyków, odmawiał ich dostarczania, a ostatecznie nawet namawiał na odwyk, co ostatecznie doprowadzi do rozpadu ich relacji. Ojciec pozna jedynie fragment prawdy, wygodny dla zdeterminowanej córki.

Gniew Nowaka uderzy w Leona. Odwyk zejdzie na dalszy plan w "Na Wspólnej"

Kłamstwa Julki w 4267. odcinku „Na Wspólnej” przyniosą oczekiwany przez nią skutek. Wzburzony Igor przeniesie całą swoją wściekłość na Leona, decydując się na bezpośrednią konfrontację z chłopakiem. W rezultacie priorytetowy temat odwyku zostanie odsunięty na bok, a nastolatce uda się po raz kolejny uniknąć konsekwencji swojego nałogu.

Dzięki skutecznej manipulacji, w 4275. i 4277. odcinku „Na Wspólnej” Julka znów zdoła oszukać ojca i powrócić do nałogu, kupując kolejne porcje substancji od dilera (Hubert Simon). Dalszy ciąg tej dramatycznej historii, w której ojciec nieświadomie ułatwia córce powrót do destrukcyjnego nałogu, widzowie będą mogli śledzić w nadchodzących epizodach serialu.

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