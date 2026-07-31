Farma 6. Marcelina Zawadzka zdradza, co działo się za kulisami. Nikt nie widział tych trudności

Marcelina Zawadzka za kulisami 6. sezonu „Farmy”

Nagrania do najnowszej edycji „Farmy” właśnie dobiegły końca. Ekipa programu przez 60 dni pracowała nad kolejną odsłoną reality show Polsatu, a prowadzące wraz z uczestnikami spędziły wiele godzin na gospodarstwie, przygotowując materiał, który widzowie zobaczą już podczas emisji. Marcelina Zawadzka po zakończeniu zdjęć postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała, jak wyglądała jej praca przy 6. sezonie programu. Prowadząca opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z planu oraz podsumowała czas spędzony przy realizacji „Farmy”.

60 dni nagrań i setki kilometrów w drodze

Marcelina przyznała, że tegoroczna edycja była dla niej wyjątkowym doświadczeniem. Jak zdradziła, dużym wyzwaniem były nie tylko same nagrania, ale również codzienna logistyka związana z pracą na planie.

60 dni nagrywania 6. sezonu @farmapolsat już za nami! 🤯🌾 Powiem Wam, że sama nie wiem, kiedy to minęło! Pewnie większość z Was nie wie, ale za każdym razem dojeżdżałam na plan ponad 300 km w jedną stronę, prosto z mojego lasu. 🌲✨ I wiecie co? Nie zamieniłabym tego na nic innego. Czuję ogromną wdzięczność, że jako świeżo upieczona mama (no dobrze… może już nie taka świeżo upieczona, bo mój bobo ma już 21 miesięcy! 😅 Jak? Kiedy to zleciało?!) mogłam połączyć macierzyństwo z pracą. ❤️ A Wy kochani, szykujcie się… bo ta edycja będzie naprawdę szokująca! 🔥 Jak myślicie, czym nowym zaskoczy Was Farma? 👀

Marcelina Zawadzka zapowiada wielkie emocje w „Farmie”

Prowadząca zwróciła uwagę, że udział w programie wymaga wielu poświęceń, ale jednocześnie daje jej ogromną satysfakcję. W swoim wpisie wspomniała również o tym, że podczas nagrań mogła pogodzić pracę z macierzyństwem. W nowej edycji ponownie zobaczymy Marcelinę Zawadzką, siostry Milenę i Ilonę Krawczyńskie oraz Szymona Karasia i Beatę Oleszek, którzy będą wspierać uczestników podczas ich pobytu na gospodarstwie.