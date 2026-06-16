"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 418

Ostatnie wydarzenia w "La Promesa - pałac tajemnic" wywołały spore poruszenie wśród mieszkańców rezydencji. Jimena podczas kłótni oskarżyła bliskich o całkowite ignorowanie jej zdania, a w akcie desperacji próbowała odebrać sobie życie. Catalina oficjalnie zerwała zaręczyny z Pelayem, co definitywnie zakończyło ich wspólne plany. Lope odkrył natomiast, że torba z pieniędzmi należała w rzeczywistości do Very. W ostatnim odcinku serialu stanowisko nowego szefa służby objął Ricardo Pellicer. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 418 - streszczenie

Catalina zbiera się na odwagę i wyznaje ojcu prawdę o kulisach swojego sporu z Pelayem, wskazując na powiązania z postacią Cavendisha. W tym samym czasie w części pałacu zajmowanej przez służbę dochodzi do ważnych zmian, ponieważ Rómulo przedstawia wszystkim Ricarda Pellicera. Nowy pracownik ma przejąć część dotychczasowych obowiązków Baezy, co wprowadza nową dynamikę w codzienną pracę personelu. Najmroczniejsze chwile dotyczą jednak Jimeny, która po nieszczęśliwym upadku nie odzyskuje przytomności i ostatecznie umiera. Ta tragedia wywołuje natychmiastową reakcję jej rodziców, którzy winą za śmierć córki obarczają rodzinę Lujánów. Relacje między obiema stronami stają się skrajnie napięte, a wzajemne oskarżenia pogłębiają kryzys w posiadłości.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 418 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie być na bieżąco z losami mieszkańców hiszpańskiej posiadłości, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowym paśmie telewizyjnym. Produkcja ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a każda kolejna odsłona losów Jany i Manuela przyciąga liczne grono sympatyków kostiumowych opowieści. Emisja odbywa się regularnie na antenie telewizji publicznej, co pozwala na systematyczne śledzenie pałacowych intryg. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 24 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to propozycja dla każdego, kto lubi historie o wielkich pieniądzach, zakazanej miłości i dawnych przewinieniach ukrytych za murami arystokratycznej rezydencji. Śledzimy tu losy Jany, która zatrudnia się jako służąca, by pomścić śmierć matki, ale jej plany krzyżuje niespodziewane uczucie do panicza Manuela. Fabuła sprytnie łączy wątki obyczajowe z codziennym życiem wyższych sfer oraz ich służby w malowniczych sceneriach południowej Hiszpanii z początku XX wieku. Obecnie historia jest już bardzo zaawansowana, a bohaterowie muszą wybierać między lojalnością wobec rodziny a własnym szczęściem. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)