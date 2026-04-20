"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 901

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły wiele nagłych zwrotów akcji, które mocno wpłynęły na losy kilku osób. Leyla za wszelką cenę próbowała uciec przed swoją siostrą bliźniaczką, jednak doszło do tragedii, w wyniku której Derya nieumyślnie ją zabiła i przejęła tożsamość ofiary. Nana i Yusuf byli już niemal spakowani do wyjazdu od Poyraza, gdy nagle dotarła do nich informacja o rzekomym samobójstwie Trucizny. Mimo że Poyraz oraz Nana nie dawali wiary w taką przyczynę zgonu, kobieta uparcie trzymała się decyzji o opuszczeniu jego domu. W tym samym czasie uradowane Cennet i Cansel świętowały pozbycie się niechcianych gości, a Sinan wyznał Aynur, że zmaga się z chorobą, czym skłonił ją do opieki nad nim. Te wszystkie zdarzenia mocno namieszały w dotychczasowych układach, dlatego warto dowiedzieć się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Dziedzictwo" odc. 901 - streszczenie

Poyraz podejmuje stanowczą decyzję i zmusza Nanę oraz Yusufa, aby nie opuszczali domu. Ich powrót wywołuje sporą niechęć u Cennet i Cansel, które nie potrafią ukryć swojego niezadowolenia z zaistniałej sytuacji. W międzyczasie Trucizna, który próbował uciec z więzienia, zapada w śpiączkę przez pomyłkę lekarza przy dawkowaniu toksyny po upozorowaniu własnej śmierci. Derya próbuje manipulować Feritem, opowiadając mu zmyśloną historię o śmierci bliskiej osoby, co skłania go do okazania jej wsparcia i pocieszania jej. Ayse, trawiona zazdrością, udaje się pod dom pani prokurator, gdzie zauważa Ferita z inną kobietą i natychmiast uznaje ich za parę. W tym samym czasie Sinan traci przytomność niedługo po tym, jak brutalnie wyprosił z domu chcącą mu pomóc Aynur.

"Dziedzictwo" odc. 901 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja od dłuższego czasu przyciąga przed telewizory osoby zainteresowane zawiłymi losami bohaterów i ich rodzinnymi problemami. Śledzenie nowych wątków pozwala lepiej zrozumieć motywacje postaci, które często muszą wybierać między lojalnością a własnym szczęściem. Aby być na bieżąco z tym, jak potoczą się losy Nany i Yusufa, warto sprawdzić dokładny termin emisji nadchodzącego epizodu w ramówce. Odcinek 901 serialu "Dziedzictwo" zostanie pokazany 26 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna turecka produkcja, w której na pierwszym planie zawsze stoją rodzinne tajemnice oraz trudna walka o zaufanie. Choć na przestrzeni lat postacie i główne wątki uległy pewnym zmianom, serial wciąż angażuje dzięki nowym, charyzmatycznym bohaterom. Obecnie śledzimy przede wszystkim losy Nany i Poyraza, których ścieżki skrzyżowały się w bardzo dramatycznych okolicznościach po stracie bliskich osób. Warto wspomnieć, że siłą tego tytułu jest bardzo bogata galeria postaci, w które wcielają się popularni tureccy aktorzy. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)