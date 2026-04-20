"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 901

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły wiele nagłych zwrotów akcji, które mocno wpłynęły na losy kilku osób. Leyla za wszelką cenę próbowała uciec przed swoją siostrą bliźniaczką, jednak doszło do tragedii, w wyniku której Derya nieumyślnie ją zabiła i przejęła tożsamość ofiary. Nana i Yusuf byli już niemal spakowani do wyjazdu od Poyraza, gdy nagle dotarła do nich informacja o rzekomym samobójstwie Trucizny. Mimo że Poyraz oraz Nana nie dawali wiary w taką przyczynę zgonu, kobieta uparcie trzymała się decyzji o opuszczeniu jego domu. W tym samym czasie uradowane Cennet i Cansel świętowały pozbycie się niechcianych gości, a Sinan wyznał Aynur, że zmaga się z chorobą, czym skłonił ją do opieki nad nim. Te wszystkie zdarzenia mocno namieszały w dotychczasowych układach, dlatego warto dowiedzieć się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Dziedzictwo" odc. 901 - streszczenie
Poyraz podejmuje stanowczą decyzję i zmusza Nanę oraz Yusufa, aby nie opuszczali domu. Ich powrót wywołuje sporą niechęć u Cennet i Cansel, które nie potrafią ukryć swojego niezadowolenia z zaistniałej sytuacji. W międzyczasie Trucizna, który próbował uciec z więzienia, zapada w śpiączkę przez pomyłkę lekarza przy dawkowaniu toksyny po upozorowaniu własnej śmierci. Derya próbuje manipulować Feritem, opowiadając mu zmyśloną historię o śmierci bliskiej osoby, co skłania go do okazania jej wsparcia i pocieszania jej. Ayse, trawiona zazdrością, udaje się pod dom pani prokurator, gdzie zauważa Ferita z inną kobietą i natychmiast uznaje ich za parę. W tym samym czasie Sinan traci przytomność niedługo po tym, jak brutalnie wyprosił z domu chcącą mu pomóc Aynur.
"Dziedzictwo" odc. 901 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Produkcja od dłuższego czasu przyciąga przed telewizory osoby zainteresowane zawiłymi losami bohaterów i ich rodzinnymi problemami. Śledzenie nowych wątków pozwala lepiej zrozumieć motywacje postaci, które często muszą wybierać między lojalnością a własnym szczęściem. Aby być na bieżąco z tym, jak potoczą się losy Nany i Yusufa, warto sprawdzić dokładny termin emisji nadchodzącego epizodu w ramówce. Odcinek 901 serialu "Dziedzictwo" zostanie pokazany 26 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to popularna turecka produkcja, w której na pierwszym planie zawsze stoją rodzinne tajemnice oraz trudna walka o zaufanie. Choć na przestrzeni lat postacie i główne wątki uległy pewnym zmianom, serial wciąż angażuje dzięki nowym, charyzmatycznym bohaterom. Obecnie śledzimy przede wszystkim losy Nany i Poyraza, których ścieżki skrzyżowały się w bardzo dramatycznych okolicznościach po stracie bliskich osób. Warto wspomnieć, że siłą tego tytułu jest bardzo bogata galeria postaci, w które wcielają się popularni tureccy aktorzy. Obsada tego serialu to m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)