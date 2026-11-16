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W poprzednim odcinku Santos wykradł zeszyt Marii i przekazał go Petrze, która natychmiast oddała go markizie. Manuel zdradził Currowi datę swojego ślubu, co wywołało poruszenie w pałacu. Martina przyznała się Catalinie, że jest coraz bardziej zazdrosna o Julię, a Lope obiecał Verze, że wreszcie jej zaufa. Smutek Cataliny był na tyle widoczny, że zaczął poważnie niepokoić całą służbę. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 526 - streszczenie
Markiza Cruz dowie się o planach ślubnych Manuela po przejrzeniu zapisków w skradzionym zeszycie Marii. Catalina szczerze porozmawia z Pelayem i przyzna mu, że spodziewa się dziecka, lecz on nie jest jego ojcem. Rómulo zacznie utrzymywać, że to on napisał list do Gregoria, biorąc całą odpowiedzialność na swoje barki. W tym samym czasie sierżant Burdina zacznie nieoficjalnie przesłuchiwać Píę, a Vera będzie musiała zmierzyć się z matką domagającą się zwrotu pieniędzy zabranych ojcu.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 526 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 526. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się o godzinie 15:05 na antenie TVP2 we wtorek, 24 listopada 2026 roku.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
Hiszpański serial kostiumowy śledzi losy młodej Jany, która przyjmuje pracę w posiadłości rodu Luján, by poznać prawdę o tragicznej śmierci matki. Akcja osadzona na początku XX wieku pokazuje rażące podziały klasowe, rodzinne tajemnice oraz intrygi snute przez arystokrację. Główna bohaterka niespodziewanie zakochuje się w Manuelu, co krzyżuje jej plany zemsty i zmusza do dokonywania trudnych wyborów. Każdy kolejny odcinek pozwala odkryć nowe sekrety skrywane za murami luksusowego pałacu. W obsadzie produkcji występują między innymi:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)