W poprzednim odcinku Santos wykradł zeszyt Marii i przekazał go Petrze, która natychmiast oddała go markizie. Manuel zdradził Currowi datę swojego ślubu, co wywołało poruszenie w pałacu. Martina przyznała się Catalinie, że jest coraz bardziej zazdrosna o Julię, a Lope obiecał Verze, że wreszcie jej zaufa. Smutek Cataliny był na tyle widoczny, że zaczął poważnie niepokoić całą służbę. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 526 - streszczenie

Markiza Cruz dowie się o planach ślubnych Manuela po przejrzeniu zapisków w skradzionym zeszycie Marii. Catalina szczerze porozmawia z Pelayem i przyzna mu, że spodziewa się dziecka, lecz on nie jest jego ojcem. Rómulo zacznie utrzymywać, że to on napisał list do Gregoria, biorąc całą odpowiedzialność na swoje barki. W tym samym czasie sierżant Burdina zacznie nieoficjalnie przesłuchiwać Píę, a Vera będzie musiała zmierzyć się z matką domagającą się zwrotu pieniędzy zabranych ojcu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 526 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 526. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się o godzinie 15:05 na antenie TVP2 we wtorek, 24 listopada 2026 roku.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

Hiszpański serial kostiumowy śledzi losy młodej Jany, która przyjmuje pracę w posiadłości rodu Luján, by poznać prawdę o tragicznej śmierci matki. Akcja osadzona na początku XX wieku pokazuje rażące podziały klasowe, rodzinne tajemnice oraz intrygi snute przez arystokrację. Główna bohaterka niespodziewanie zakochuje się w Manuelu, co krzyżuje jej plany zemsty i zmusza do dokonywania trudnych wyborów. Każdy kolejny odcinek pozwala odkryć nowe sekrety skrywane za murami luksusowego pałacu. W obsadzie produkcji występują między innymi:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)