„La Promesa - pałac tajemnic”: streszczenie odcinka 526

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-16 12:12

W 526. odcinku serialu „La Promesa - pałac tajemnic” Catalina wyzna Pelayowi bolesną prawdę o tym, że ojcem jej dziecka jest inny mężczyzna. Markiza Cruz dzięki zapiskom w zeszycie Marii dowie się o ślubnych planach Manuela, co wywoła ogromne zamieszanie w rodzinie. Tymczasem Rómulo weźmie na siebie winę za wysłanie listu do Gregoria. Z kolei Vera zostanie osaczona przez matkę, która zażąda zwrotu pieniędzy zabranych ojcu.

W poprzednim odcinku Santos wykradł zeszyt Marii i przekazał go Petrze, która natychmiast oddała go markizie. Manuel zdradził Currowi datę swojego ślubu, co wywołało poruszenie w pałacu. Martina przyznała się Catalinie, że jest coraz bardziej zazdrosna o Julię, a Lope obiecał Verze, że wreszcie jej zaufa. Smutek Cataliny był na tyle widoczny, że zaczął poważnie niepokoić całą służbę. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 526 - streszczenie

Markiza Cruz dowie się o planach ślubnych Manuela po przejrzeniu zapisków w skradzionym zeszycie Marii. Catalina szczerze porozmawia z Pelayem i przyzna mu, że spodziewa się dziecka, lecz on nie jest jego ojcem. Rómulo zacznie utrzymywać, że to on napisał list do Gregoria, biorąc całą odpowiedzialność na swoje barki. W tym samym czasie sierżant Burdina zacznie nieoficjalnie przesłuchiwać Píę, a Vera będzie musiała zmierzyć się z matką domagającą się zwrotu pieniędzy zabranych ojcu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 526 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 526. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się o godzinie 15:05 na antenie TVP2 we wtorek, 24 listopada 2026 roku.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

Hiszpański serial kostiumowy śledzi losy młodej Jany, która przyjmuje pracę w posiadłości rodu Luján, by poznać prawdę o tragicznej śmierci matki. Akcja osadzona na początku XX wieku pokazuje rażące podziały klasowe, rodzinne tajemnice oraz intrygi snute przez arystokrację. Główna bohaterka niespodziewanie zakochuje się w Manuelu, co krzyżuje jej plany zemsty i zmusza do dokonywania trudnych wyborów. Każdy kolejny odcinek pozwala odkryć nowe sekrety skrywane za murami luksusowego pałacu. W obsadzie produkcji występują między innymi:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Uśmiechnięty Manuel i poważna Jana z serialu La Promesa. O ich losach w 526. odcinku przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic

ROLKI