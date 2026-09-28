W poprzednim odcinku prokurator Baran uznał Aynur za główną podejrzaną w sprawie morderstwa Ezgi, ale Sinan stanął w jej obronie. Po zeznaniach aresztowanego Semiha nazwisko Poyraza zniknęło z rejestru skazanych. Sahin obudził się ze śpiączki i choć wiedział, że Cansel jest winna, przed rodziną nadal mówił o nieszczęśliwym wypadku. W cztery oczy zażądał jednak, by Cansel opuściła dom, i zapowiedział rozwód. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1044 - streszczenie

Sinan zrobi wszystko, by udowodnić niewinność Aynur. Prokurator Baran z podejrzliwością będzie patrzył na jego relację z kobietą. Kluczowe dla oczyszczenia Aynur z zarzutów mają być nagrania z monitoringu. Szybko wyjdzie jednak na jaw, że materiał z czasu morderstwa jest uszkodzony. Cansel, zgodnie z poleceniem Sahina, będzie musiała opuścić dom. Zrozpaczona pożegna się ze swoim dotychczasowym życiem.

„Dziedzictwo” odcinek 1044 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1044. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Na razie nie podano informacji o powtórce ani dostępności odcinka w innych miejscach.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum tej historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. Pojawiają się też oskarżenia, manipulacje, sekrety z przeszłości oraz trudne wybory między dumą, lojalnością i troską o rodzinę. Ważne są również codzienne sprawy domowników oraz relacje, które wnoszą do historii lżejsze chwile. Bohaterowie ranią się przez brak zaufania, ale jednocześnie szukają bezpieczeństwa i osoby, której będą mogli naprawdę zaufać. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar