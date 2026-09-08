W poprzednim odcinku Ezgi, wspierana przez Isil i zaprzyjaźnionego lekarza, upozorowała ciężki stan po rzekomej próbie samobójczej. Chciała w ten sposób wzbudzić w Sinanie poczucie winy. Mężczyzna uznał, że odpowiada za sytuację byłej narzeczonej, więc postanowił ją wspierać, czym zranił Aynur. Nana zdecydowała, że odejdzie, bo przede wszystkim chciała zapewnić Yusufowi bezpieczeństwo. Zaczęła też szukać nowej pracy. Poyraz nie chciał rezygnować z rodziny, dlatego zorganizował wspólny wieczór, licząc, że zbliży się do żony i poprawi ich relacje. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1030 - streszczenie

Poyraz spróbuje odzyskać zaufanie Nany, a wesprze go w tym matka. Semih postanowi wykorzystać wybuchowy charakter Poyraza i zastawi na niego pułapkę. Ezgi okłamie Sinana, twierdząc, że z powodów zdrowotnych nie będzie mogła mieć dzieci. Zrozpaczona poprosi go, by z nią został. Sinan znajdzie specjalistę, który może dać Ezgi nadzieję. Tymczasem Ibo stanie się nadopiekuńczy wobec ciężarnej żony, co mocno wystawi jej cierpliwość na próbę.

„Dziedzictwo” odcinek 1030 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1030 odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 16 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Wtedy rozstrzygną się kolejne sprawy Nany, Poyraza, Ezgi i Sinana.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Nana, Poyraz i Yusuf próbują budować relacje mimo tajemnic, zazdrości i kolejnych zagrożeń. W ich życiu nie brakuje trudnych rozmów, oskarżeń, manipulacji ani sekretów z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmuje też ich domowa codzienność. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar