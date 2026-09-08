W poprzednim odcinku lekarz zapewnił, że operacja Liberta zakończyła się sukcesem, ale pacjent wciąż był nieprzytomny. Samuel przeprosił Lucię za swoje zachowanie i zaproponował jej dalszą współpracę. Mimo kłopotów finansowych nadal chciał otworzyć nową galerię. Lucia próbowała zrozumieć, dlaczego matka podarowała jej taki sam krzyż, jaki markiz ma na portrecie. Ksiądz Telmo zaoferował jej pomoc w rozwikłaniu tej zagadki. Czy uda im się poznać prawdę?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Akacjowa 38” odcinek 957 - streszczenie

Mieszkańcy Akacjowej będą modlić się o zdrowie Liberta. Wkrótce po operacji mężczyzna odzyska przytomność i zacznie wracać do zdrowia. Samuel będzie udawał, że jego sprawy w banku zakończyły się pomyślnie, choć w rzeczywistości grozi mu finansowa ruina. Żeby ratować sytuację, będzie musiał sprzedać nawet mieszkanie. Po powrocie zastanie u siebie Ursulę i wyrzuci ją z domu. Trini odkryje, że jest w ciąży. Fabiana skonfrontuje Servanda z Cesarem, a ojciec Telmo ostrzeże Lucię przed uczuciem do Samuela.

„Akacjowa 38” odcinek 957 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

957. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 16 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. To wtedy rozstrzygnie się, jak Libert poradzi sobie po operacji. Samuel będzie zaś musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich finansowych problemów.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy mieszkają rodziny z różnych klas społecznych, których losy nieustannie się przeplatają. Każdy z lokatorów ma własne sekrety, marzenia i problemy. Wśród mieszkańców nie brakuje romansów, rodzinnych tajemnic, dramatów i konfliktów. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela