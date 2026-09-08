W poprzednim odcinku Sinan i Aynur wybrali się na kolację. Przygnębiona Isil namówiła jednak Ezgi na kolejną desperacką próbę odzyskania Sinana. Kobiety wmówiły prokuratorowi, że Ezgi próbowała popełnić samobójstwo. Tymczasem Sedat uciekł ze szpitala i ukrył się w kawiarni Semiha. Tam dowiedział się, że Nana chce się usamodzielnić i szuka lepiej płatnej pracy jako tłumaczka. Podszył się pod potencjalnego zleceniodawcę i zwabił ją na odludzie, gdzie chciał ją zabić, by zemścić się na Poyrazie. Poyraz uratował ukochaną w ostatniej chwili. Co wydarzy się dalej?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Dziedzictwo” odcinek 1029 - streszczenie

Ezgi, z pomocą Isil i zaprzyjaźnionego lekarza, upozoruje ciężki stan po rzekomej próbie samobójczej. Plan zadziała, bo Sinan poczuje się winny. Uzna, że odpowiada za sytuację byłej narzeczonej, dlatego postanowi ją wspierać. Ta decyzja bardzo zrani Aynur. Nana, chcąc zadbać o bezpieczeństwo Yusufa, ostatecznie zdecyduje się odejść i zacznie szukać nowej pracy. Poyraz nie zamierza jednak rezygnować z rodziny. Zorganizuje wspólny wieczór, licząc, że poprawi relacje z Naną i znów zbliży się do żony.

„Dziedzictwo” odcinek 1029 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1029. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku, o godz. 16:00 w TVP1. Sinan będzie musiał wtedy zmierzyć się z dramatem Ezgi i podjąć decyzję, która zaboli Aynur.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum opowieści są Nana, Poyraz i Yusuf. Ich relacje komplikują tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W historii pojawiają się też oskarżenia, manipulacje, sekrety z przeszłości oraz trudne wybory między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne są również codzienne sprawy domowników i relacje pobocznych bohaterów. Postacie często ranią się przez brak zaufania, ale mimo to szukają bezpieczeństwa i bliskości. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar