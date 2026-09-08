W poprzednim odcinku nowy proboszcz z Akacjowej szybko zyskał sympatię mieszkańców. Samuel wciąż nie potrafił otrząsnąć się po zamachu na galerię. Przed spotkaniem z bankierem próbował umniejszyć poniesione straty. Doktor Higinio podjął się operacji Liberta, choć ostrzegł, że zabieg jest bardzo ryzykowny i pacjent może go nie przeżyć. Trini ukrywała przed mężem, że źle się czuje.

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„Akacjowa 38” odcinek 956 - streszczenie

Lekarz zapewni, że operacja Liberta zakończyła się sukcesem, ale pacjent wciąż nie odzyska przytomności. Samuel przeprosi Lucię za swoje nieuprzejme zachowanie i zaproponuje, by dalej współpracowali. Mimo problemów finansowych nadal będzie chciał otworzyć nową galerię. Lucia zacznie się zastanawiać, dlaczego matka podarowała jej taki sam krzyż, jaki markiz ma na portrecie. Z pomocą w rozwiązaniu tej zagadki przyjdzie jej ksiądz Telmo.

„Akacjowa 38” odcinek 956 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

956 odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W tym odcinku ważyć się będą losy Liberta, Samuela i Lucii.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy skrywa własne sekrety i marzenia. W tej historii nie brakuje dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela