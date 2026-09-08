"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 956

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-08 8:22

W 956 odcinku „Akacjowej 38” stan Liberta nadal będzie budził niepokój, choć operacja zakończy się pomyślnie. Samuel spróbuje naprawić relację z Lucią po swoim wcześniejszym zachowaniu. Tymczasem Lucia wróci do zagadki krzyża, który łączy ją z markizem z portretu. To odkrycie może przybliżyć ją do prawdy o własnej rodzinie.

W poprzednim odcinku nowy proboszcz z Akacjowej szybko zyskał sympatię mieszkańców. Samuel wciąż nie potrafił otrząsnąć się po zamachu na galerię. Przed spotkaniem z bankierem próbował umniejszyć poniesione straty. Doktor Higinio podjął się operacji Liberta, choć ostrzegł, że zabieg jest bardzo ryzykowny i pacjent może go nie przeżyć. Trini ukrywała przed mężem, że źle się czuje.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

„Akacjowa 38” odcinek 956 - streszczenie

Lekarz zapewni, że operacja Liberta zakończyła się sukcesem, ale pacjent wciąż nie odzyska przytomności. Samuel przeprosi Lucię za swoje nieuprzejme zachowanie i zaproponuje, by dalej współpracowali. Mimo problemów finansowych nadal będzie chciał otworzyć nową galerię. Lucia zacznie się zastanawiać, dlaczego matka podarowała jej taki sam krzyż, jaki markiz ma na portrecie. Z pomocą w rozwiązaniu tej zagadki przyjdzie jej ksiądz Telmo.

„Akacjowa 38” odcinek 956 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

956 odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W tym odcinku ważyć się będą losy Liberta, Samuela i Lucii.

Polecany artykuł:

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy skrywa własne sekrety i marzenia. W tej historii nie brakuje dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Zamyślony Samuel z serialu Akacjowa 38 siedzi przy biurku. O losach bohatera przeczytasz na portalu Eska.
Galeria zdjęć 8

Rolki

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie