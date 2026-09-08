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W poprzednim odcinku nowy proboszcz z Akacjowej szybko zyskał sympatię mieszkańców. Samuel wciąż nie potrafił otrząsnąć się po zamachu na galerię. Przed spotkaniem z bankierem próbował umniejszyć poniesione straty. Doktor Higinio podjął się operacji Liberta, choć ostrzegł, że zabieg jest bardzo ryzykowny i pacjent może go nie przeżyć. Trini ukrywała przed mężem, że źle się czuje.
„Akacjowa 38” odcinek 956 - streszczenie
Lekarz zapewni, że operacja Liberta zakończyła się sukcesem, ale pacjent wciąż nie odzyska przytomności. Samuel przeprosi Lucię za swoje nieuprzejme zachowanie i zaproponuje, by dalej współpracowali. Mimo problemów finansowych nadal będzie chciał otworzyć nową galerię. Lucia zacznie się zastanawiać, dlaczego matka podarowała jej taki sam krzyż, jaki markiz ma na portrecie. Z pomocą w rozwiązaniu tej zagadki przyjdzie jej ksiądz Telmo.
„Akacjowa 38” odcinek 956 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
956 odcinek „Akacjowej 38” będzie można obejrzeć we wtorek, 15 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. W tym odcinku ważyć się będą losy Liberta, Samuela i Lucii.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy skrywa własne sekrety i marzenia. W tej historii nie brakuje dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela